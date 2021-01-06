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أعجب لهؤلاء الناس الذين ينفقون أموالا طائلة لزرع أسنان اصطناعية في سبيل ضحكة صفراء غير صادقة كما أعجب لبعض المنابر الإعلامية التي تقوم بالدعاية والإشهار والترويج لأشباه الأطباء والجراحين الذين لا يهمهم أي شيء سوى الاغتناء السريع بكل الوسائل وبأية طريقة.