ابن جنرال جزائري بارز يحمل الجنسية الإسرائيلية

كشف مصدر من المعارضة الجزائرية في فرنسا أن نجل جنرال جزائري بارز يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويقيم منذ أواخر سنة 1998 في مدينة حيفا.
وأكد المصدر ذاته، في حديث مع هسبريس من العاصمة الفرنسية باريس، أن الأمر يتعلق بابن غير شرعي للجنرال بوعلام مادي، مدير ما يسمى بـ”الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني”، من سيدة فرنسية تحمل الجنسية الإسرائيلية تعرف عليها خلال منتصف سبعينات القرن الماضي.
وأضاف مصدر هسبريس أن الجنرال الجزائري مادي، يتواصل مع ابنه غير الشرعي في إسرائيل عبر تطبيقات الأنترنت وعن طريق دائرة ضيقة تضم مليكة وفتيحة، شقيقتي الجنرال مادي، وذلك منذ إطلاق ما أصبح يعرف بـ”حملة محو آثار قايد صالح”، القائد السابق للجيش الجزائري الذي توفي في ظروف غامضة قبل أزيد من عام.
يذكر أن الجنرال بوعلام مادي، المشتهر في أوساط الجيش الجزائري بـ”جنرال الحبة الزرقاء”، يدير عبر شقيقه دحمان مادي شركة لاستيراد عقار “الفياغرا”، الذي تقوم بتوزيعه حصريا على التراب الجزائري شركة أخرى تملكها أسرة شقيقه الثاني إبراهيم مادي.
اننا امام دولة فاشلة منهارة يحكمها قوم لاتاريخ لهم في الحكم والتسيير مجرد هواة و ناهبب الاموال الجزائر دولة وضيفية تخدم اجندات اروبا المستعمرة لاغير و الآن لم تعد خدمتها تجد قبولا واقبالا
وفي كل حال .الابن تابع لابيه ولأمه وليس لابيه فقط . مادام هذا الشخص امه اسرائيليه تحمل الجنسيه الفرنسيه فطبيعي ان يحمل الجنسيه الجزائريه والإسرائيليه والفرنسيه معا . وطبيعي ايضا ان يعيش في إسرائيل مادام امه اسرائيليه.
وقد يكون ايضا من اتباع الدين اليهودي. لان عند اليهود الام هي التي تعطي النسب ويعتبر يهودي فقط من امه يهوديه .عكس ما يحدث عند المسلمين. وأيضا الديانه عندهم فوق كل اعتبار اي فوق الجنسيه نفسها.
شوفو شي حاجه اخرى ارا في هذه الحاله كل شيئ طبيعي .
عمرني ما شفت في دولة غربية صورة للرئيس معلقة في الإدارات هادو طبعو صور الرئيس مزال ماكمل حتى عام في السلطة لا أفهم معنى و ضع صورة الرئيس قد لا يتجاوز و لاية واحدة و إنفاق أموال طائلة في طباعة الألاف منها ماذا ستضيف هذه الصورة للإدارة
بغاو غير الحرب ايوا جبدو ليهم ضواسة ديالهم اعرفو مع من كيلعبو حيت مكيحشموش الإعلام ديالهم مقابل غير المغرب
هههههه
وعلام هاد العسكر ديال الجزائر
والبلابلة عندهم تاتشيير بالمزايان
الخلاصة :
الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه
إنتهى الكلام
يدير …… شركة لاستيراد عقار “الفياغرا”، ..
هذا في عهد ..تبون.
حلل ولا تناقش.
ما رأيك في ابن الجينيرال الجزائري الحامل الجنسية الجزائرية؟ ؟؟؟؟ التطبيع مع إسرائيل تحت الطاولة؟ ؟؟؟ حلال على الجزائر حرام على المغرب؛ ؛؛؛؛؛؛، (( اقول لك استفيقي من فضلك الحقيقة أمام بالواضح؛ ؛؛؛؛؛
عادية في عدة دول و لكن في الجزاءر نفاق و ليس مستبعدا ان يقولوا بانه يعمل مع المخابرات الجزاءرية باسراءيل و لن يقولوا بان الموساد يوظفه
سنة 2020، سنة سوداء على تبون
وسلفه ..بوتفريقة ”في مختفون”
مع جنيرالات القرقوبي و..المعجون
جنيرالات السوء..منتفخي البطون
الذين أصابهم السعار و..الجنون
بعد حدث الكركارات..وفرحة العيون
وتدشين القنصليات برونق و فنون
اما من بالمرادية..الذين لايفهمون :
بوتفريقة و من معه..في مختفون .
لقد ولى عهد الملاطفة والسكون
أصبح من اللازم أن نكون او لانكون”
مع جار كلما وجد فرصة،للعهد يخون
مع جار جائر..كل داخل إليه ..مسجون
لمضايقتنا يبدر اكثر من اموال قارون
لكن يرجع دائما كما يرجع المغلوبون
يعود بوجه نجس في الوحل مدفون
ليعلم كل من بالمرادية:اننا علويون”
و صحراؤنا وملكنا بالقلب والجفون.
حافظهمامنزل”والقلم وما يسطرون”
ينتقذون التطببع ،ويجيشون الآلة الإعلامية الجزائرية ضذ مصالح المغرب ،إذا مؤسستهم العسكرية أخذت السبق ،سبحان الله حلال عليهم وحرام على الآخر