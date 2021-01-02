ابن جنرال جزائري بارز يحمل الجنسية الإسرائيلية

كشف مصدر من المعارضة الجزائرية في فرنسا أن نجل جنرال جزائري بارز يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويقيم منذ أواخر سنة 1998 في مدينة حيفا.

وأكد المصدر ذاته، في حديث مع هسبريس من العاصمة الفرنسية باريس، أن الأمر يتعلق بابن غير شرعي للجنرال بوعلام مادي، مدير ما يسمى بـ”الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني”، من سيدة فرنسية تحمل الجنسية الإسرائيلية تعرف عليها خلال منتصف سبعينات القرن الماضي.

وأضاف مصدر هسبريس أن الجنرال الجزائري مادي، يتواصل مع ابنه غير الشرعي في إسرائيل عبر تطبيقات الأنترنت وعن طريق دائرة ضيقة تضم مليكة وفتيحة، شقيقتي الجنرال مادي، وذلك منذ إطلاق ما أصبح يعرف بـ”حملة محو آثار قايد صالح”، القائد السابق للجيش الجزائري الذي توفي في ظروف غامضة قبل أزيد من عام.

يذكر أن الجنرال بوعلام مادي، المشتهر في أوساط الجيش الجزائري بـ”جنرال الحبة الزرقاء”، يدير عبر شقيقه دحمان مادي شركة لاستيراد عقار “الفياغرا”، الذي تقوم بتوزيعه حصريا على التراب الجزائري شركة أخرى تملكها أسرة شقيقه الثاني إبراهيم مادي.