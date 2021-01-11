"اتحاد المقاولات" يعيد صياغة مرصد المهن والكفاءات

قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإعمال انعطاف جذري في مسار مرصد المهن والكفاءات، وتكليفه بمهام جديدة مهيكلة؛ منها مواكبة ودعم القطاعات المهنية بفعالية وموثوقية، لتحديد احتياجاتها من حيث التكوين، في إطار خطة طموحة لإعادة تموقع المرصد، الذي سيشتغل مستقبلا على تجميع وترصيد البيانات اللازمة لاستشراف هذه الاحتياجات، كما سيوفر الموارد اللازمة لتحديد التوجهات الاستراتيجية للقطاعات.

ووفق بيان صحافي للاتحاد، فإن هذه المرحلة “تشكل انطلاقة جديدة في مواكبة المجموعات المهنية للدعم والاستشارة (GIAC)مرصد المهن والكفاءات، وفي تمويل وتنفيذ إجراءات هندسية قطاعية (Actions d’Ingénieries Sectorielles) لصالح الفيدراليات القطاعية والفروع المهنية”.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف البيان ذاته، وافقت الهيئة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين بالإجماع، في اجتماع عقد مؤخر، على مخطط جديد قدمه المرصد المذكور، “كما اعتبرت أن هذا المخطط قادر على توفير الاستجابة اللازمة لإجراء الدراسات، وترجمتها إلى تكوينات توافق تطلعات المقاولات، عبر برمجة 58 دراسة استراتيجية/هندسة قطاعية، من شأنها أن تؤدي إلى بلورة خطط تكوين مجمعة لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بمساطر جد مبسطة”.

ولقيادة الفترة الانتقالية، “قام شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجلس رقابة المرصد، بتعيين جلال شرف، المدير العام المنتدب للاتحاد، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للمرصد”، يختم البيان.