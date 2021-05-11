اتحاد جدة يجدد عقد الأحمدي لموسم إضافي

حسمت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، برئاسة أنمار الحائلي، موقفها من تمديد مقام الدولي المغربي كريم الأحمدي مع الفريق لموسم إضافي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة الاتحاد قررت استمرار الأحمدي لموسم رياضي واحد؛ وذلك من خلال تجديد عقده والذي سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، بعد أن قدم متوسط الميدان المغربي أداء جيدا منذ التحاقه بالفريق.

وحسب التقارير نفسها، فإن الطاقم التقني بقيادة فابيو كاريلي قد أبدى رضاه على ما يقدمه كريم الأحمدي والأرقام التي حققها مع الفريق، كما أن جماهير النادي تعتبر الدولي المغربي من ركائز فريقها.

وتنتظر إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التقرير النهائي للمدرب كاريلي الخاص بلاعبي الفريق، الذي يسعى الموسم المقبل إلى تحقيق نتائج إيجابية في جميع المسابقات التي يُشارك فيها.

ويلتقي الاتحاد مع ضمك، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويحتل اتحاد جدة السعودي لكرة القدم المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة بعد مرور 26 جولة من البطولة، علما أنه قد تعادل سلبيا مع الباطن في المباراة الماضية التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُشار إلى أن متوسط الميدان المغربي قد انضم إلى صفوف الاتحاد في صيف سنة 2018، ويعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لما يقدمه من مستوى ومردود كبيرين.