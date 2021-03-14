اتحاد طنجة يعود بالفوز من ميدان شباب المحمدية

انهزم فريق شباب المحمدية أمام ضيفه فريق اتحاد طنجة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، برسم منافسات الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وكانت الجولة الأولى قد انتهت بهدف لصفر لصالح فريق شباب المحمدية وقعه المهاجم أسامة الملولي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتمكن فارس البوغاز من العودة في المباراة بتسجيل هدفين عن طريق المدافع أيوب الجرفي (د 66) و المهاجم أكسيل مايي (د91).

واحتل فريق اتحاد طنجة، عقب هذه النتيجة الايجابية، المركز الرابع إلى جانب فريق الجيش الملكي بمجموع 13 نقطة، فيما تراجع فريق شباب المحمدية إلى المركز العاشر إلى جانب مولودية وجدة والفتح الرياضي برصيد 10 نقاط.