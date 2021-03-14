اتحاد طنجة يعود بالفوز من ميدان شباب المحمدية

اتحاد طنجة يعود بالفوز من ميدان شباب المحمدية
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 14 مارس 2021 - 19:49

انهزم فريق شباب المحمدية أمام ضيفه فريق اتحاد طنجة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، برسم منافسات الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وكانت الجولة الأولى قد انتهت بهدف لصفر لصالح فريق شباب المحمدية وقعه المهاجم أسامة الملولي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتمكن فارس البوغاز من العودة في المباراة بتسجيل هدفين عن طريق المدافع أيوب الجرفي (د 66) و المهاجم أكسيل مايي (د91).

واحتل فريق اتحاد طنجة، عقب هذه النتيجة الايجابية، المركز الرابع إلى جانب فريق الجيش الملكي بمجموع 13 نقطة، فيما تراجع فريق شباب المحمدية إلى المركز العاشر إلى جانب مولودية وجدة والفتح الرياضي برصيد 10 نقاط.

إنوي اتحاد طنجة البطولة الاحترافية شباب المحمدية

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‫تعليقات الزوار

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  • doukkali
    الأحد 14 مارس 2021 - 21:12

    Il faut que l’administration du SCCM se reveillent. Ils ont deja perdu des points de facon tres stupide et irresponsable. La defense du SCCM est tres poreuse comme elle etait dans la division inferieure. Ben Hamchem n’est plus capable de diriger l’equipe. Perdre contre le MCO et le IRT comme d’ailleur le trop respect envers le Raja les points sont tres preceieux et nous ne voulons pas perdre encore des points et retourner en deuxime division de si tot.

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