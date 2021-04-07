اتحاد طنجة يهزم بركان في الدوري الاحترافي

عاد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، بفوز ثمين من قلب مدينة بركان على حساب مضيفه نهضة بركان، بعد أن تغلب عليه بهدفين لواحد في مباراة الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي.

وكان فريق نهضة بركان سباقا للتهديف عن طريق اللاعب إبراهيم البحراوي في حدود الدقيقة 26، فيما سجل توفيق إجروتن هدف التعادل لاتحاد طنجة في حدود الدقيقة 30، قبل أن يقتنص عبد اللطيف أخريف هدف الفوز في حدود الدقيقة 81.

ورفع اتحاد طنجة رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 16، فيما جمدت الهزيمة رصيد نهضة بركان في حدود 12 نقطة.