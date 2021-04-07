اتحاد طنجة يهزم بركان في الدوري الاحترافي

اتحاد طنجة يهزم بركان في الدوري الاحترافي
صور: جامعة الكرة
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 17:22

عاد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، بفوز ثمين من قلب مدينة بركان على حساب مضيفه نهضة بركان، بعد أن تغلب عليه بهدفين لواحد في مباراة الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي.

وكان فريق نهضة بركان سباقا للتهديف عن طريق اللاعب إبراهيم البحراوي في حدود الدقيقة 26، فيما سجل توفيق إجروتن هدف التعادل لاتحاد طنجة في حدود الدقيقة 30، قبل أن يقتنص عبد اللطيف أخريف هدف الفوز في حدود الدقيقة 81.

ورفع اتحاد طنجة رصيده بعد هذا الفوز للنقطة 16، فيما جمدت الهزيمة رصيد نهضة بركان في حدود 12 نقطة.

اتحاد طنجة كرة القدم منافسات الدوري الاحترافي نهضة بركان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تشييد معمل إسمنت بتارودانت
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:17 7

تشييد معمل إسمنت بتارودانت

صوت وصورة
التغطية الصحية للتجار والمهنيين
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:45 18

التغطية الصحية للتجار والمهنيين

صوت وصورة
احتجاج المتعاقدين في الرباط
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:29 49

احتجاج المتعاقدين في الرباط

صوت وصورة
هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:30 1

هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية

صوت وصورة
شاب يختار الخلاء
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:11 26

شاب يختار الخلاء

صوت وصورة
دهس طفل على سكة قطار
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:59 15

دهس طفل على سكة قطار