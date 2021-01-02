اتحاد طنجة يهزم مولودية وجدة في مسابقة الكأس

تغلب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه مولودية وجدة في مباراة دور سدس عشر مسابقة كأس العرش، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق “الطنجاوي” كل من ميي أكسيل ومحمد شيبي وفوزي عبد المطلب.

ويواجه اتحاد طنجة في دور ثمن نهائي المسابقة الفائز في مباراة الجيش الملكي وضيفه اتحاد تواركة؛ المبرمجة غدا الأحد.