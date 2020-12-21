اتحاد يهود المغرب ببلجيكا يؤكد التعبئة وراء الملك

أشاد جاكي بنزنو، رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة ببلجيكا، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة الكاملة والتامة على الصحراء المغربية.

وأشاد بنزنو، المقيم ببلجيكا، في بلاغ للاتحاد توصلت به هسبريس، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وبتحيين خريطة المملكة على جميع محركات البحث الكبرى في شبكة الأنترنيت، وهي الخريطة التي تمتد من طنجة إلى لكويرة.

وتطرق البلاغ لدور الملك محمد السادس في تعزيز السلام بالشرق الأوسط، وتحفيز الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معربا عن “تعبئة كافة يهود بلجيكا المنحدرين من أصول مغربية خلف جلالة الملك، من أجل الدفاع عن القضايا المقدسة للمملكة ووحدتها الترابية”.