اتحاد يهود المغرب ببلجيكا يؤكد التعبئة وراء الملك

أشاد جاكي بنزنو، رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة ببلجيكا، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة الكاملة والتامة على الصحراء المغربية.
وأشاد بنزنو، المقيم ببلجيكا، في بلاغ للاتحاد توصلت به هسبريس، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وبتحيين خريطة المملكة على جميع محركات البحث الكبرى في شبكة الأنترنيت، وهي الخريطة التي تمتد من طنجة إلى لكويرة.
وتطرق البلاغ لدور الملك محمد السادس في تعزيز السلام بالشرق الأوسط، وتحفيز الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معربا عن “تعبئة كافة يهود بلجيكا المنحدرين من أصول مغربية خلف جلالة الملك، من أجل الدفاع عن القضايا المقدسة للمملكة ووحدتها الترابية”.
مند ان صنع الانجليز الكيان الصهيوني على أرض فلسطين سنة 1948 ولا احد من اليهود قال كلمة حق اتجاه الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني..
….تحفيز الحوار الفلسطيني الإسرائيلي،هذا ما لا يريده المزايدون على القضية الوطنية،الرافضون لاعتراف أمريكا بمغربية الصحراء،الرافضون للتطبيع مع إسرائيل،فقط لأنهم يعتبرون فلسطين،بقرتهم الحلوب،منها يقتاتون،وبها يكسبون بعض الأصوات التي لا تدرك حجم معاناة الفلسطينيين جراء هذا الصراع الذي عمر طويلا،ولن يحل إلا بالتفاوض والحوار،أما الشعارات والمسيرات الاسترزاقية والندوات في فنادق 5 نجوم،والكلمات المدغدغة للمشاعر،فلم ولن تنفع الشعب الفلسطيني الشقيق التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة تماما كما الشعب الإسرائيلي،جنبا إلى جنب،لبناء مستقبل زاهر آمن للشعبين.حل الدولتين هو ما يرغب فيه الفلسطينيون،فاتركوهم يحققون مبتغاهم،ولا تشوشوا عليهم يا تجار الدين وفلسطين.
الياهود معروفين عبر التاريخ بالنفاق وديما مع الرابحة