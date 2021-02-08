اتصالات المغرب تحتفظ بشهادتين لجودة الخدمات

أعلنت اتصالات المغرب ، اليوم الاثنين، أنها اجتازت تدقيق المراقبة بنجاح بعد تجديد شهادة نظام إدارة الجودة وأمن المعلومات وفق ا لمعياري “ISO 9001 V 2015” و “ISO/CEI 27001 V 2013″.

وذكر بلاغ للشركة أن مهمة التدقيق، التي شملت مجموع أنشطة اتصالات المغرب على المستويين المركزي والجهوي، تمت خلال شهر دجنبر 2020 من قبل هيئة معروفة دولي ا، وهي رائدة في مجال الشهادات وتقييم المطابقة.

وتابع البلاغ أن المكتب المسؤول عن التدقيق أصدر رأي ا إيجابي ا بشأن الحفاظ على الشهادة وفق ا للمعيارين ” ISO 9001 V 2015 ” و ” ISO/CEI 27001 V 2013 “، مع عدم وجود أي عدم امتثال.

وأوضح المصدر ذاته، أن شهادة” ISO 9001 V 2015 ” تعزز تدبير اتصالات المغرب للجودة، وتشهد على قدرة الشركة على الاستجابة لمتطلبات المعنيين بالأمر وتلبية توقعاتهم، وتمنح حصري ا للشركات التي تظهر عمليات فعالة وموثقة للتحسين المستمر والتواصل فيما يتعلق بجودة الخدمة.

ويوفر معيار ” ISO / IEC 27001 ” إرشادات لتوافر أصول المعلومات وسلامتها وسريتها. كما يتعلق بقدرة الشركة على تحديد وتوقع المخاطر التي تؤثر على أمن المعلومات. وبالتالي فهي تتيح استمرارية الأنشطة والخدمات المقدمة للزبناء.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اتصالات المغرب تبقى شركة الاتصالات الوطنية الوحيدة التي حصلت على شهادة مزدوجة لجميع أنشطتها وبنيتها التحتية منذ سنة 2007. بينما تجدر الإشارة إلى أنه يتم تجديد دورة الشهادة كل ثلاث سنوات من خلال عمليتي تدقيق للمراقبة.