"اتصالات المغرب" توضح بشأن اضطرابات الإنترنيت

قالت مجموعة اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إنه في إطار الصيانة الدورية للبنية التحتية للشبكة، تم القطع الإرادي للكابل البحري (Atlas Offshore)، الذي يربط أصيلة بمرسيليا، يوم الجمعة 19/02/2021 على أن تتم إعادة تشغيله يوم 25/02/2021.
وأوضحت اتصالات المغرب، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه العملية تهدف إلى استباق المشاكل المؤثرة في جودة الخدمة وتحسين مستوى الأداء.
وأضاف البيان أنه “على إثر هذه العملية، تم تحويل التدفق الدولي من الكابل المذكور إلى كابل Loukkos البحري الذي يربط أصيلة بإشبيلية. وفي هذا الصدد، لوحظت بعض الاضطرابات المتقطعة في جودة الخدمة، خاصة إبطاء التصفح على مواقع Facebook و InstagramوWhatsApp، وقامت اتصالات المغرب بإصلاح الوضع مساء يوم 22/02/2021، أي قبل أجل إعادة تشغيل الكابل البحري Atlas Offshore”.
هذا الاضطراب في الانترنيت من غير المتوقع ان يكون بسبب تدشين ذاك الحاسوب العملاق بخريبگة
على اساس كانت الجودة قبل 19/02
لا يوجد أي مشكل المشكل نقص في الجودة حيث نجد عند الاشتراك في الشهر الأول يكون صبيب الإنترنت ممتاز وفي الشهور الأخرى المشاكل تلو المشاكل
واخا تبدلو الكابلات باخرى من ذهب حتى نبدلكم بمزود اخر.
لانه تعبنا من اداء الفواتر بدون خدمة في المستوى.
يجب عليكم نشر إعلان قبل مباشرة الإصلاح
السلام عليكم
ههه من منكم يتدكر دالك النشيد الدي كنا نغنيه في الصغر:
دب الحلزون فوق حجارة
من أين أتى يحمل داره.
هاته الشركة مند إنشاءها وهي تشتكي: مرة البحر، مرة النهر، مرة الفضاء…
لم يبق لهم سوى رواد الفضاء.
العفو
ايوا يقولوهانا نيشان ماشي نعيطولهوم و اش غاع اللامبات شاعلين ههههههههههه
فين عمرها كانت جودة . ياك فيبر في 100 ميگا ملي كتقلب كتلقا 20 ميگا . عيب وعار عليكم . نهب بطريقة فنية دوك لقضاية ديولكم لي كتخسرو فيهم فلوس كتردوهم من فلوس الشعب المغربي
خرجت شركة “لوسيور- كريسطال” عن صمتها, عازية في بلاغ رفعها للأسعار إلى اشتعال أثمان المواد الزراعية الأولية بالأسواق العالمية.
و تقول إنها ” تتفهم القلق والانزعاج الذي خلفه ارتفاع أسعار زيوت المائدة بالسوق المغربية خلال الأشهر الأربعة الماضية” أوضحت الشركة في المقابل أنها كانت مضطرة لذلك بسبب أن أسعار “الصوجا” ارتفعت بالأسواق العالمية بنسبة 80 في الماة, فيما ارتفعت أسعار “عباد الشمس” بنسبة 90 في المائة.
انا اقطن بهولندا وزرت المغرب مدينة وجدة مابين 11 و 22 يناير والله صبيب الانترنت كان كارثيا ولا يتجاوز 64kb في الثانية بينما احصل في هولاندا علي 300mb في الثانية و حمجم واهامش الربح عند اتصالات المغرب اكبر و اكثر مو جميع الشركات الأوروبية و لاكن لا حسيب و لارقيب افعلو ماشئتم فا انتم في دولة خالية من الرقابة و هاجسكم الربح
السلام عليكم
يجب عليكم اشعارنا و الاعتدار و ليس الاكتفاء بالتبرير
و السلام
وماذ تسمون الخلل الذي وقع عندكم والذي ادى لحرمان المشتركين من نقاطهم منذ بداية السنة وحرمانهم من الحصول على هداياهم المستحقة
بحي الداخلة درب السلطان قرب ثانوية فاطمة الزهراء نقص كبيير في الريزو والإنترنت
المشكل أن إتصالات المغرب اصبحت خدماتها في الانترنيت ضعيفة.نجد صعوبة في الاتصال ب 4G وهذا يطرح أشكال انني شخصيا افكر ان الجودة اصبحت ضعيفة.
ويجب تدارك الموقف والا ؟ افهم الفاهم
هذا المشكل بدأ قبل هذا التاريخ. ولا زال قائما لحدود الساعة. فليس هناك أي إصلاح و لا صيانة….
اذا يجب تعويض جميع المشتركين لدى اتصالات المغرب .
تأدية الفواتير دون جودة في تذكر.
انا زبون لاتصالات المغرب مند 2005 وهاتفي دئما معبأ مند 2005 ولكن اتصالات المغرب لم تفكر في ابدا لا جوائز و لا اضافات ولا ولا…..
الشركات بتلاتة لهم نفس الخدعة تاتسارك معاهم متلا ب 12mgب250درهم في الشهر وملي تاتحسب تاتلقى ماتاتوصلك حتى 6mgكلهم لصوص بالفاكتورة
الصبيب في الدول الإفريقية التي دخلت إليها اتصالات المغرب احسن بكثير من الموجود في المغرب … اتعرفون السبب…. جودة ضعيفة فسخ العقدة . أما في بلادنا الحبيبة من تولى منصبا في قطاع معين فإنه يفعل مايحلو له ..لأن القطاع يصبح شبه مملوك له ولا أحد يستطيع أن يكلمه أو يحاسبه… إنها دولة المغرب ياسادة
واخا اسيدي تيقناكم، وعلاش مقطعتوهش في نهاية الاسبوع؟ شي نهار عطلة جاي مع الويكاند مثلا ؟ بزاف ديال الناس خدامين من الدار، باش بغيتوهم اخدمو؟
ضعف الانترنيت لاتصالات المغرب ليس و ليد الامس آو الاسبوع المنصرم، بل يبداء شهرين أو ثلاثة أشهر بعد الإشتراك إلى ما لا نهاية.
اضن ان الامر له علاق بنزول nasa على كوكب المريخ .الله يهدكوم
المشكل الكبير يقصرون ويقومون بلاصلاحات دون علم المشتركين وليس هناك تعويض متل شركات الكهرباء وغيرها وهدا هو الفرق بين المغرب و دول اروبى
المشكل في اتصلات راه ديما عندهم المشكل ، لانها ديرا الإحتكار ، و مكينش منافسة ، وتنوليو صابرين و الميت ما عندو ما يدير قدام غسالو.