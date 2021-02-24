"اتصالات المغرب" توضح بشأن اضطرابات الإنترنيت

قالت مجموعة اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إنه في إطار الصيانة الدورية للبنية التحتية للشبكة، تم القطع الإرادي للكابل البحري (Atlas Offshore)، الذي يربط أصيلة بمرسيليا، يوم الجمعة 19/02/2021 على أن تتم إعادة تشغيله يوم 25/02/2021.

وأوضحت اتصالات المغرب، في بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذه العملية تهدف إلى استباق المشاكل المؤثرة في جودة الخدمة وتحسين مستوى الأداء.

وأضاف البيان أنه “على إثر هذه العملية، تم تحويل التدفق الدولي من الكابل المذكور إلى كابل Loukkos البحري الذي يربط أصيلة بإشبيلية. وفي هذا الصدد، لوحظت بعض الاضطرابات المتقطعة في جودة الخدمة، خاصة إبطاء التصفح على مواقع Facebook و InstagramوWhatsApp، وقامت اتصالات المغرب بإصلاح الوضع مساء يوم 22/02/2021، أي قبل أجل إعادة تشغيل الكابل البحري Atlas Offshore”.