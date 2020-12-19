اتصال يجمع بين ماكرون وتبون المصابَين بالجائحة

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المصاب بـ”كوفيد-19″، عبر الهاتف مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في أول تبادل بينهما منذ دخول الأخير المستشفى بعد إصابته بالفيروس في نهاية أكتوبر.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين “اطمأنا على صحة كل منهما وتبادلا الأمنيات بالشفاء العاجل”.
ما زال عبد المجيد تبون، البالغ من العمر 75 عاما، يتعافى في ألمانيا. وقد ظهر، الأحد الماضي، لأول مرة منذ نقله للعلاج في 28 أكتوبر الماضي، في رسالة بالفيديو بدا فيها نحيفاً ليعلن أنه سيعود إلى الجزائر في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر.
انعزل إيمانويل ماكرون، الذي يعاني من الإرهاق والسعال وآلام العضلات، في المقر الرسمي في لا لانترن، في فرساي، بالقرب من باريس.
وأفاد الطبيب جان كريستوف بيروتشون، كبير المسؤولين الطبيين في الرئاسة، بأن الحالة الصحية لماكرون مستقرة ونتائج فحوصه السريرية مطمئنة.
كما تناول كل من تبون وماكرون، خلال المحادثة، “العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية”، واتفقا على الحديث مجدداً خلال وقت قريب حول هذه المواضيع.
اتُهم إيمانويل ماكرون، مؤخرًا، بـ”التدخل” في شؤون الجزائر بعد أن أشاد، في مقابلة نشرتها أسبوعية “جون أفريك”، بـ”شجاعة” عبد المجيد تبون، ووعد “ببذل كل ما في وسعه لمساعدته” في “الفترة الانتقالية” التي تمر بها بلاده.
كما تحدث ماكرون، السبت، وفقًا لرئاسة الجمهورية، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش لتقييم الوضع الصحي في بلدهما، والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، وكذلك الحوار مع كوسوفو.
الإخوة الاعداء قبح الله سعيهم عندهم حقد دفين للمغرب
أعتقد أن الإتصال بين المصابين بكورونا هو امثال جلل، يتمثل في إعلان و.م.أ عن الإعتراف بمغربية الصحراء، ضربة موجعة الجزائر المساند الرسمي للبوليساريو و سحب البساط من تحت أىجل فرنسا التي تبتز المغرب و الجزائر معا في هذا النزاع مع تحيز طفيف للمغرب، أما إسبانيا فترى في هذا الإعتراف تهديدا لمصالحها مع المغرب نهاية هذا النزاع هي إعلان عن مطالبة المغرب باسترجاع سبتة و مليلية و الجزر المتاخمة للمغرب، جميعهم لا يريدون حلا لأنه سيحرمهم من ورقة ضغط و ابتزاز ضد المغرب
Je pense que les généraux qui composent le régime algérien sont les plus proches ou les amis du général Salan, qui sont connus contre l’indépendance de l’Algérie, et pour cette raison ils ont eu la gentillesse de se venger du Maroc, celui qui a apporté son aide aux rebelles algériens pendant la révolution de 1954-1960Une aide inoubliable alors que la génération actuelle l’ignore actuellement. Je pense que le régime algérien déteste entendre le nom de Maroc. Je pense qu’ils ont appris de la colonisation française comment consommer le Maroc comme la France l’a consommé en complotant ses terres et en rejoignant l’Algérie française. L’Algérie est un continent constitué des terres de ses voisins, et avec cela le peuple algérien a de l’influence, mais leur régime manque de bon traitement avec lui-même et avec ses voisins. Un système non professionnel, il doit être modifié avec un système civil fort.
هههههه ضحكني العنوان ، المصابين بالجائحة ، أتمنى الشفاء والسلتم والحب للبشرية جمعاء .
تمسك غريق بغريق…
هل فعلا تبون ما زال على قيد الحياة…؟
تبون أعطى موعدا لمواطنيه بعد ثلاثة أسابيع…سنرى هل سيكون في الموعد…
إن غذا لناظره لقريب…
اللهم لا شماتة…متمنياتي بالشفاء العاجل لكل مصابي العالم و وقى الله البشرية جمعاء من هذا الوباء اللعين….
سلام الله الوطن الملك عاش ملكنا العزيز الغالي وأدام عليه الله الصحة والعافية وأطال الله في عمره
ياسلام ياسلام الرءسان مانويل وتبون تحدتو عن مرضهم بي كورونا فالهاتف فال ماكرون جاءتني كزرونا بالفقسة متع الصحراء التي اعترف بها ترامب اسكت اصديقي لاتدكر لي عن الصحراء شىء امشاة الصحراء اويلي اويلي كم من الدولارات خسرنا لاشىء ربحنا اما انا زاد علي المرض مصاعف 3مرات واكتر هالعار امانويل اصلحنا مع المغىب وكدلك افربفا كلهم هربو عابنا غادي انشوف لك مع المغرب الى ابغو