اتفاقيات تدعم الأشخاص في وضعية صعبة بوزان

ترأست جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الاثنين بمدينة وزان، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة؛ وذلك بحضور المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، وعبد الحليم علاوي، رئيس مجلس جماعة وزان، والعربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح المركزية بالوزارة سالفة الذكر، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.

وتهم الاتفاقية الأولى تحسين جودة الخدمات بدار المسنين، وتتعلق الاتفاقية الثانية بدعم مركز التضامن والإسعاف الاجتماعي، وتخص الاتفاقية الثالثة دعم مشروع إحداث وحدة للغسل والغزل التقليدي للصوف بالفضاء متعدد الوظائف بحي القشريين بهدف التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة.

وفي إطار التتبع الميداني لسير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، قامت الوزيرة بزيارة تفقدية لكل من الفضاء متعدد الوظائف للنساء بحي القشريين، ومركز دعم تمدرس الأطفال في وضعية صعبة، ودار المسنين، وورش بناء مركز حماية ورعاية الأطفال في وضعية صعبة والذي بلغت الأشغال به مرحلة متقدمة وسيرى النور خلال الأشهر المقبلة وسينضاف إلى البنيات التحتية التي ستعزز العرض بالإقليم الجبلي في إطار شراكة مع الحكومة الأندلسية.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة، في تصريح صحافي، إن هذه الزيارة تهدف إلى تحسين وتعزيز الخدمات الاجتماعية للأشخاص في وضعية صعبة وهشة، والتي استهدفت الأشخاص المسنين والعجزة علاوة على الأشخاص المتواجدين في وضعية الشارع، بالإضافة إلى النساء المشتغلات بمجال الصناعة التقليدية وتحديدا في مجال الصوف من خلال توسعة الفضاء المخصص لهن.

وأضافت المصلي أن هذه الاتفاقيات تعكس العناية والاهتمام التي توليها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في مجال التنمية الاجتماعية لهذه الفئات، وتتبع البرامج التي تشرف عليها الوزارة.