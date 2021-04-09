اتفاقيات تروم الرفع من جاذبية "تغازوت" سياحيا

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بتغازوت شمال مدينة أكادير، على توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتهيئة كورنيش تاغزوت وتهيئة “نقطة أنشور” بالجماعة ذاتها، وقعهما إلى جانب الوزيرين، كل من والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، ورئيس جماعة تاغزوت، وعدد من المتدخلين.
وبحسب الورقة التعريفية التي قدمت أمام الحاضرين، فالتكلفة المالية لمشروع تهيئة كورنيش تغازوت تصل إلى 36 مليون درهم، يتم رصدها في إطار شراكة بين عدد من المتدخلين، ضمنهم قطاع الصيد البحري والسياحة ومجلس الجهة الجماعة الترابية لتغازوت.
أما اتفاقية الشراكة المتعلقة بتهيئة “نقطة أنشور”، فتروم استقبال الاستثمارات السياحية والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة عبر إحداث 670 سريرا جديدا، وخلق حوالي 400 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذه المشاريع المهيكلة سترفع من جاذبية منطقة تغازوت السياحية، وستخلق انتعاشا سياحيا واقتصاديا واجتماعيا، لما سيتوفر من إمكانيات جديدة ومهمة ستعطي دفعة قوية للنشاط السياحي وتوفير ظروف ممارسة البحارة لنشاطهم عبر تهيئة محطة التفريغ”.
وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي نادية فتاح العلوي، لهسبريس، إن اتفاقية “نقطة أنشور” تم “توقيعها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة السياحة ومجلس الجهة وعدة شركاء، مما سيساهم في تطوير العرض السياحي وتنويعه. وتهم الاتفاقية تهيئة محطة جديدة على مساحة 32 هكتارا تخص السياحة الإيكولوجية والتنشيط، خاصة فيما يرتبط برياضة السورف، وتشجيع الاستثمار لدى الشباب”.
من جهته، أورد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، في تصريح لهسبريس، أن “الغرفة وقعت على الاتفاقية التي تهم تغازوت كمنطقة سياحية وبحرية في آن واحد، وهي منطقة لها أهميتها الكبرى في مجال الصيد البحري، لذلك سيتمكن البحارة ومهنيو الصيد من تحسين ظروف اشتغالهم بمحطة التفريغ، عبر بناء مستودعات ومصنع للثلج، وغير ذلك”.
وأضاف أن الاتفاقيتين “متكاملتان لتحقيق الإقلاع السياحي لتغازوت، وتهيئة ظروف عمل المشتغلين في الصيد البحري”.
تبارك الله على السيد وزير الفلاحة فهو عودنا دائما على ديناميته، ونحن ابناء سوس نثق في قدرته على مواكبة المشاريع
مشكور وزير الفلاحة على هاد المجهودات اللي كايدير من أجل الرفع من التنمية
الصيد البحري اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.
نحن نفتخر بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه
الحمد لله ، غادي نبقاو نحرثوا حتى فالبحر بفضل وزارة الفلاحة البحرية..
قطاع الصيد يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل
تبارك الله عليكم فعلا راكم فالمستوى المطلوب و دائما متألقين بالمشاريع اللي كتحطو للوجود
لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع الصيد البحري ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد البحرية، وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
إن الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد، لذك أطلقت الوزارة عدة مشاريع استثمارية لتطوير هذا القطاع والاهتمام بالعاملين فيه، كما قامت بدمج الصيادين في منظومة التأمين الاجتماعي.
البلاد محتاجة وزراء مثل السيد عزيز اخنوش ووالسيدة الوزية نادية فتاح بشرة خير علينا لانه فعلا مدينة اكادير تعرف ركود كبير فالمجال السياحي
نحن نفتخر بوجود وزراء مثل السيدة نادية فتاح العلوي و السيد عزيز أخنوش اللي دائما حاضرين فالساحة و بقوة
أخنوش عاطي أهمية للتنمية المحلية فالمغرب و خاصة مناطق سوس التي تضررت كثيرا من التهميش و الاقصاء ديال قطاعات بعينها بحال التجهيز و الماء
قطاع الصيد البحري المغربي مافتئ يشهد تطورا محسوسا في الإنتاج والتصدير والاستثمار ، وذلك على الخصوص بفضل عصرنة البنيات التحتية والاستثمارات الصناعية
انا اكيد ان بزاف ديال الناس عارفين ان أخنوش تيخدم بنيتو
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé notre pays
كل التوفيق و النجااح لكم إن شاء الله هاد الاتفاقية غتكوون قال خير على مدينه أكادير ، بحكم غادي يتخلقو فرص شغل
خاص الوزراء كاملين اتحركو شوية راه المغرب بحاجة لبحال هاد الدينامية
التجربة المغربية في مجال الصيد البحري جديرة بالتسويق على مستوى الخارج
الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري تتبع استراتيجية فعالة للتدبير و لضمان الفعالية في تنزيل البرامج و اغناء التجربة المغربية من خلال الانفتاح على التجارة الدولية و الاستفادة منها
الناس بغات الإنصات و القرب و العمل بالمعقول ماشي الخوا الخاوي.. اتمنى أخنوش اكون هو رئيس الحكومة
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الصيد البحري التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.