اتفاقيات تروم الرفع من جاذبية "تغازوت" سياحيا

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بتغازوت شمال مدينة أكادير، على توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتهيئة كورنيش تاغزوت وتهيئة “نقطة أنشور” بالجماعة ذاتها، وقعهما إلى جانب الوزيرين، كل من والي جهة سوس ماسة، ورئيس الجهة، ورئيس جماعة تاغزوت، وعدد من المتدخلين.

وبحسب الورقة التعريفية التي قدمت أمام الحاضرين، فالتكلفة المالية لمشروع تهيئة كورنيش تغازوت تصل إلى 36 مليون درهم، يتم رصدها في إطار شراكة بين عدد من المتدخلين، ضمنهم قطاع الصيد البحري والسياحة ومجلس الجهة الجماعة الترابية لتغازوت.

أما اتفاقية الشراكة المتعلقة بتهيئة “نقطة أنشور”، فتروم استقبال الاستثمارات السياحية والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة عبر إحداث 670 سريرا جديدا، وخلق حوالي 400 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذه المشاريع المهيكلة سترفع من جاذبية منطقة تغازوت السياحية، وستخلق انتعاشا سياحيا واقتصاديا واجتماعيا، لما سيتوفر من إمكانيات جديدة ومهمة ستعطي دفعة قوية للنشاط السياحي وتوفير ظروف ممارسة البحارة لنشاطهم عبر تهيئة محطة التفريغ”.

وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي نادية فتاح العلوي، لهسبريس، إن اتفاقية “نقطة أنشور” تم “توقيعها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة السياحة ومجلس الجهة وعدة شركاء، مما سيساهم في تطوير العرض السياحي وتنويعه. وتهم الاتفاقية تهيئة محطة جديدة على مساحة 32 هكتارا تخص السياحة الإيكولوجية والتنشيط، خاصة فيما يرتبط برياضة السورف، وتشجيع الاستثمار لدى الشباب”.

من جهته، أورد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، في تصريح لهسبريس، أن “الغرفة وقعت على الاتفاقية التي تهم تغازوت كمنطقة سياحية وبحرية في آن واحد، وهي منطقة لها أهميتها الكبرى في مجال الصيد البحري، لذلك سيتمكن البحارة ومهنيو الصيد من تحسين ظروف اشتغالهم بمحطة التفريغ، عبر بناء مستودعات ومصنع للثلج، وغير ذلك”.

وأضاف أن الاتفاقيتين “متكاملتان لتحقيق الإقلاع السياحي لتغازوت، وتهيئة ظروف عمل المشتغلين في الصيد البحري”.