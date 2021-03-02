اتفاقيات جديدة تربط "مكتب الفوسفاط" ونيجيريا

تستضيف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاطOCP ، خلال الأسبوع الجاري، وفدا نيجيريا برئاسة تيميبر مارلين سيلفيا، وزير الدولة المكلف بالموارد البترولية.

وذكر بلاغ صحافي صادر عن المجموعة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة، التي تمتد من فاتح مارس الجاري وإلى غاية السادس منه، تندرج في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع الحكومة النيجيرية والهادفة إلى مواكبة وتطوير الفلاحة النيجيرية.

كما تأتي هذه الزيارة في أعقاب نجاح دعم مجموعة OCP للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للأسمدة (PFI) والتقدم الجيد لمشروع تطوير منصة صناعية لإنتاج الأمونياك والأسمدة، والذي تم إطلاقها شهر يونيو من سنة 2018 من طرف مجموعة OCP وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري (NSIA) إثر الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس نيجيريا محمد بخاري إلى المغرب، إذ يهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة صناعية تصل طاقة إنتاجها السنوية إلى 750 ألف طن من الأمونياك و1 مليون طن من الأسمدة في أفق سنة 2025.

وأشار البلاغ الصحافي إلى أن تفعيل المراحل المقبلة لهذه الشراكة تجسد اليوم الثلاثاء في توقيع العديد من الاتفاقيات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم بين جمعية منتجي وموزعي الأسمدة بنيجيريا (FEPSAN) وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري (NSIA) و”OCP Africa” من أجل تعزيز الشراكة في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للأسمدة (PFI 2).

كما تشمل الاتفاقيات ‫ميثاقا للمساهمين بين هيئة الاستثمار السيادي النيجيري و”OCP Africa” من أجل إحداث مشروع مشترك (JVC) يعهد إليه بتطوير المنصة الصناعية المنتجة للأمونياك والأسمدة.

ووقع الطرفان أيضا ‬مذكرة تفاهم بين مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) و”OCP Africa” وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري من أجل تقييم فرص مساهمة ‬مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية في المشروع المشترك ودعمه بالغاز.

وأورد المصدر أن اللقاء عرف أيضا التوقيع على ‫اتفاق إطار بين مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) و« Mobil Producing Nigeria » (“MPN”) « و« Gas Aggregation Company Nigeria » (GACN) « وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري و OCP Africa لتزويد المنصة الصناعية بالغاز.

كما شملت الاتفاقية أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية Akwa Ibom بنيجيريا وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري و OCP Africa حول حيازة الأراضي، وتيسير الإجراءات الإدارية وكذا تطوير مشاريع مشتركة للتنمية الفلاحية في ولاية Akwa Ibom.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز دعم مجموعة OCP لمبادرات التنمية الفلاحية في نيجيريا، بغية تزويد المزارعين النيجيريين بأسمدة ذات جودة عالية وملائمة لاحتياجات التربة ومنتجة محليا وبأسعار تنافسية.

كما تسعى هذه الاتفاقيات كذلك إلى تعزيز الشراكة بين مجموعة OCP ومختلف مؤسسات قطاع الغاز بنيجيريا من أجل تفعيل اللبنات الأساسية لإنجاز مشروع المنصة الصناعية؛ وهو المشروع الذي يرتكز على تكامل الموارد الطبيعية بين البلدين، وبالأخص الغاز النيجيري والفوسفاط المغربي.

جدير بالذكر أن مجموعة OCP أقامت سنة 2016 شراكة مع جمعية منتجي وموزعي الأسمدة في نيجيريا (FEPSAN) في إطار “المبادرة الرئاسية للأسمدة” بدعم من هيئة الاستثمار السيادي النيجيري.

ويمتد هذا التعاون إلى سلسلة الإنتاج الفلاحي بأكملها؛ بدءا من توفير الأسمدة الملائمة للتربة والزراعات المحلية، ومرورا بدعم المزارعين النيجيريين والمساهمة في تطوير سلسلة الخدمات اللوجيستيكية وتقوية شبكة التوزيع المحلية.

وقد ساهمت الاستثمارات سالفة الذكر في الرفع من قدرات الإنتاج المحلي إلى أكثر من 5 ملايين طن سنويا، وبالتالي تزويد المزارعين النيجيريين بأسمدة ذات جودة عالية.

وعلى المنوال نفسه، تقوم مجموعة OCP بتشييد 3 وحدات لمزج الأسمدة بكل من Kaduna وOgun وSokoto.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المنصات، المقرر تشغيلها في 2021، حوالي 500 ألف طن من الأسمدة سنويا، وستكون بمثابة مركز للتميز من أجل تعزيز الممارسات الفلاحية الجيدة ومراقبة الجوانب التقنية المرتبطة بجودة الأسمدة..