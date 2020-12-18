اتفاقية تتيح للمغرب تعليم العربية بالمدارس الفرنسية

اطلع المجلس الحكومي، أمس الخميس، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تدريس اللغة العربية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية بفرنسا، المُوقَّعِ بتاريخ 6 أكتوبر 2020.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يجوز تنظيم تعليم دولي للغات الأجنبية يتعلق باللغة العربية بمدارس التعليم العمومي بفرنسا، وذلك بشراكة مع حكومة المملكة المغربية، على أن يتم هذا التعليم في إطار احترام المبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية.
ويعتبر هذا التعليم، حسب الاتفاقية التي اطلعت هسبريس على مضامينها، اختياريا، ويسمح بولوجه لكافة التلاميذ المتطوعين بعد موافقة ممثليهم القانونيين ابتداء من السنة الأولى إلى غاية السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، مشيرة إلى ضرورة أن يتماشى محتوى هذا التعليم مع الإطار الأوروبي الموحد للغات.
وتتحمل الحكومة المغربية، وفقا للاتفاقية، أجور المدرسين المعينين من طرفها، وفق الحاجيات المحددة من طرف الوزارة الفرنسية المكلفة بالتربية الوطنية بعد مشاورات بين الطرفين، معلنة أن المدرسين يعينون من ضمن أطر التعليم الابتدائي المغربي مزدوجي التكوين العربي والفرنسي، والذين يتوفرون على مؤهلات بيداغوجية ولغوية تمكنهم من ممارسة مهامهم بمدرسة فرنسية.
وجاء في الاتفاقية أن الهدف منها هو تمتين روابط الصداقة وتكثيف علاقة تعاون البلدين في مجال التربية، مشددة على أن تطوير تدريس اللغة العربية في فرنسا يجب أن يحترم المبادئ الفرنسية، وخصوصا في ما يتعلق بالعلمانية والحياد وفق التشريع الفرنسي.
وفي هذا الصدد أكدت الاتفاقية على أهمية الاعتراف بالمجهود المنجز من قبل كل طرف من أجل تقديم تعليم لغة حية ذي جودة لصالح تلاميذ المنظومة التربوية من الطرفين، مشيرة إلى أن الاتفاق يدخل ضمن سياسة تطوير فرنسا للغات الحية ومخطط اللغات وإدراج لغة حية في التعليم الإلزامي.
ولضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق، سيتم وفقا لمشروع القانون إحداث فريق عمل مشترك، تعيين كل من الحكومتين أعضاءه، موضحا أنه يتكلف بدراسة التطبيق العام للاتفاق وتحديد شروط هذا التعليم، ويجتمع مرة واحدة في السنة بمدينة باريس من أجل تحضير الدخول المدرسي، وكلما دعت الضرورة بالتناوب.
شكرا للسادة الأساتذة على مجهوداتهم التي يبدلونها هنا في المهجر ، حقيقة مستوى ابنائي في تطور مستمر منذ سنوات ، الله يجازيهوم بخير ، نتمنى من الدولة الاعتناء بهم .
وهذا الاتفاق في اعتقادي ليس بجديد .فاالبعثة المغربية لتدريس اللغة العربية و الثقافة المغربية(ELCO). موجودة في بعض الدول الاوروبية من زمان.
وجاء في الاتفاقية أن الهدف منها هو تمتين روابط الصداقة وتكثيف علاقة تعاون البلدين في مجال التربية، مشددة على أن تطوير تدريس اللغة العربية في فرنسا يجب أن يحترم المبادئ الفرنسية، وخصوصا في ما يتعلق بالعلمانية والحياد وفق التشريع الفرنسي.
جميل جدا أن تدرس اللغة العربية لأبناء الجالية بفرنسا و من داخل المدارس العمومية الفرنسية، فعلا شكرا لبلدنا المغرب
المغرب لم يدرس العربية حتى لأبناءه بقى غير ادرسها ففرنسا
الدولة الفرنسية وضعت شروطا لتدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية وهذه الشروط هي:
(أن يتم هذا التعليم في إطار احترام المبادئ العامة الوطنية الفرنسية.)
والسؤال هو وهل ال الدولة الفرنسية تحترم هذه المبادئ في المملكة المغربية.؟
نثمن وبشكل كبير هذا الإجراء المتخد من طرف بلادنا والذي ينم عن بعد النظر حتى لا يقطع الحبل السري بين أبنائنا وبلدهم الام
هل سيعوض الاتفاق ما كان سنة ١٩٨٣ من تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية او ما تلاه مما سمي تعلم اللغة والثقافة الاصلية ؟ ام انه إلغاء ما كان يسمى ELCO. وتعويضه بالاتفاق الاخير.
وهل سيسمح للجمعيات بتعليم اللغة العربية بالمساجد ودور الأحياء ؟
نتمنى مزيدا من الليونة من الجانب الفرنسي .