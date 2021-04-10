اتفاقية تجمع "بروميثيوس" ومجلس حقوق الإنسان

أشرفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وياسين بزاز، المنسق العام لمعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، وذلك اليوم الجمعة بمقر المجلس.

ووفق بلاغ للمجلس، سيتم من خلال هذه الاتفاقية إطلاق مسلسل للتعاون والشراكة مع المعهد عبر مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز قيم وثقافة حقوق الإنسان ونشرها، خاصة في الوسطين المدرسي والجامعي.

وبهذه المناسبة، أبرزت بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية “يندرج ضمن اختصاصات المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، بما يشمل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال”، مبرزة أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها عبر إشراك الشباب، خاصة في الوسط المدرسي.

من جهته، أشار منسق معهد بروموثيوس إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التأسيس لعمل مشترك بين المجلس والمعهد، مبرزا الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ومضيفا أن النهوض بحقوق الإنسان “عملية أساسية ومعقدة في الوقت نفسه، لكونها تروم غرس قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وتربية جيل صاعد يؤمن بالثقافة الحقوقية في شموليتها”.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق البلاغ نفسه، “إلى إرساء آليات للتعاون بين الطرفين، كل حسب اختصاصاته، من أجل ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بالمبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، خاصة داخل الفضاء المدرسي والجامعي، ونشر ثقافة التسامح والنقاش السلمي من خلال اعتماد المقاربة التشاركية وكذا تشجيع ودعم الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان”.