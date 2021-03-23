اتفاقية تجمع وزارة الصناعة وجامعة محمد السادس

وقّعت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقــنية ببنجرير، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث حاضنة ومُسَرِّعة لنمو المقاولات الناشئة العاملة في قطاع التــجارة، تُعرف باسم “Moroccan Retail Tech Builder” (MRTB).

ووفق بلاغ صحافي صادر عن الجانبين فإن هذه المبادرة تندرج في سياق تفعيل مخطط إنعاش التجارة 2021-2023، “الذي يتضمن من بين محاوره الإستراتيجية تعزيز الممارسات التجارية المُـثلى من خلال الرقمنة التي كانت وراء زيادة الوعي الجماعي خلال الأزمة الصحية لكوفيد-19”.

كما تتوخى هذه المبادرة، تبعا للمصدر ذاته، “مواكبة ما يقرب من مائة حامل للمشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسّرة وفي المتناول، تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة، إذ ستتم عملية المواكبة ابتداء من مرحلة تبلور الفكرة وإعداد النموذج الأولي وحتى مرحلة التسويق وتسريع النمو، وذلك في أفق سنة 2023”.

ومن خلال تعزيز تعميم الحلول الرقمية المتلائمة واحتياجات التجار والمستهلكين، “يلبي المشروع ضرورة تحفيز التحوّل الرقمي لمهنيي التجارة كرافعة لا مناصّ منها لنمو وتنافسية القطاع”، يضيف البلاغ ذاته.

إلى ذلك، أكد الوزير مولاي حفيظ العلمي بهذه المناسبة أنه، طبقا للتوجيهات الملكية بشأن تسريع التحويل الرقمي للاقتصاد الوطني، “يعد تطوير منظومة لريادة الأعمال مبتكرة ودينامية في قطاع التجارة من أولى الأولويات”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “من خلال مواكبة المقاولين المغاربة حاملي مشاريع رقمنة في هذا القطاع وتعزيز قدراتهم الابتكارية هناك رغبة في تسخير الأداة الرقمية لخدمة تطوير القطاع ودعم قدرته التنافسية”.

هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أكد من جانبه أنه “بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع التجارة في النسيج الاقتصادي الوطني فإننا نُسخّر منظومتنا الخاصة بمواكبة المقاولات الناشئة لخدمة هذا المشروع”، وزاد: “ومن خلال هذه الشراكة فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة مواكبة جهود المؤسسات الحكومية، انسجاما مع أولويات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقـــــنية التي تتمحور حول الابتكار والتكوين وريادة الأعمال”.

وختم البلاغ بأن إيواء الحاضنة، التي سيتم تمويلها بالتشارك بين مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، “سيكون على مستوى منظومة الابتكار التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقـــــنية التي تستقبل مجموعة من برامج الاحتضان والتسريع، وذلك لتمكين حاملي المشاريع من الاستفادة من مناخ ملائم لتنميتهم”.