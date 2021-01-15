اتفاقية تروم بناء مدارس بضواحي إقليم سيدي بنور

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط، مراسم حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات ومؤسسة السقاط، تهم إنجاز مشروع بناء ثانوية إعدادية وداخلية بتراب جماعة أولاد سي بوحيا بإقليم سيدي بنور.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات عبد المومن طالب، ورئيس مؤسسة السقاط رشيد السقاط، “تندرج ضمن استراتيجية الأكاديمية وبرنامج عملها متعدد السنوات الرامي إلى الارتقاء بالمؤشرات الجهوية الخاصة بدعم التمدرس وتعميمه، خاصة في المجال القروي والمناطق ذات الخصاص، بفرص متكافئة، وذلك من خلال إحداث عدد من المؤسسات التعليمية وتوسيع أخرى، اعتمادا على نهج تقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعبئة التمويلات الخارجية، في أفق القضاء النهائي والتدريجي على مختلف التفاوتات بأنواعها المجالية والاجتماعية والنوعية”.

وتروم الاتفاقية، وفق البلاغ عينه، “إنجاز مشروع بناء الثانوية الإعدادية أولاد سي بوحيا، التي ستستقبل عند انتهاء الأشغال بها، أزيد من 1024 تلميذة وتلميذا، وتشمل 18 حجرة دراسية وقاعة متعددة الوسائط وفضاء للإعلام والتوجيه، وكذا مكتبة ومختبرات علمية ومكتب إدارة المؤسسة، إضافة إلى ملاعب رياضية”.

وسيتم بموجب اتفاقية ذاتها، “بناء داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرا، مع بناء كافة المرافق الضرورية لها، منها ثلاث سكنيات وظيفية ومرافق صحية وسور خارجي وتهيئة فضاءات المؤسسة” تبعا لما جاء في البلاغ دائما.

وأوضح البلاغ أن مؤسسة السقاط تتحمل تمويل العمليات المتعلقة بإنجاز الدراسات وأشغال البناء والتجهيز بغلاف مالي يقدر بـ20 مليون درهم (17 مليون درهم ككلفة تقديرية للدراسات وأشغال البناء، و3 ملايين درهم ككلفة تقديرية لتجهيز المؤسسة والداخلية بالتجهيزات الضرورية).

وتلتزم الأكاديمية من جهتها، ممثلة في المديرية الإقليمية المستفيدة، بوضع الوعاء العقاري موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة مع جماعة أولاد سي بوحيا، رهن إشارة المشروع، وكذا تسهيل مسطرة الحصول على التراخيص اللازمة.