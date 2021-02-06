اتفاق يجمع المقاولين الذاتيين و"بلينك" للنقل

وقعت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين بروتوكول اتفاق مع الشركة المغربية صاحب التطبيق الهاتفي لخدمات النقل “بلينك”؛ وذلك بهدف خلق فرص شغل لفائدة الشباب.

وجرى توقيع هذا الاتفاق، الجمعة، في العاصمة الرباط، بحضور أعضاء في الجمعية ومسؤولي الشركة المغربية.

وقال بوبكر آيت لحسن، رئيس الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين للنقل، إن توقيع هذا الاتفاق تتويج لعمل مشترك مع شركة “بلينك”، باعتبارها أول تجربة مغربية رائدة في مجال النقل عبر التطبيقات.

وذكر آيت لحسن، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن الوثيقة الموقعة تتضمن بنوداً عدة، من بينها الاتفاق الكامل على ألا تتجاوز نسبة الأرباح 15 في المائة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاتفاق ينص أيضاً على عدم منافسة سائقي سيارات الأجرة؛ ناهيك عن تولي الجمعية مهمة تأطير وتكوين المنخرطين في المشروع والتعريف بالتطبيق.

وطالب رئيس الجمعية التي تواكب حوالي ألف مقاول ذاتي في المغرب، في هذا الصدد، الحكومة بإحداث إطار قانوني للاشتغال في ظروف تمكن من منافسة تطبيقات النقل في الدول الأخرى، وأكد أن الاتفاق الموقع يطمح إلى المساهمة في تحسين جودة النقل في المملكة وإيجاد مناصب شغل للشباب.

وقال كريم بوزوبع، مدير العمليات بـ”بلينك”، إن الشركة المشرفة على التطبيق مغربية مائة في المائة، وتعتمد على كفاءات وطنية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف بوزوبع، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن العمل المشترك مع الجمعية يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب المغربي في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة الحالية، وذكر أن النقل عبر التطبيقات الذكية هو مهنة حديثة العهد في المغرب، مشيراً إلى أن تطبيق “بلينك” ساهم السنة الماضية في خلق 600 منصب شغل مباشر.

وتطمح الشركة إلى بلوغ 1000 منصب شغل في المدى المتوسط، والتوسع في مدن أخرى مستقبلاً، إلى جانب الرباط والدار البيضاء والقنيطرة، لبلوغ أزيد من 2000 منصب شغل.

جدير بالذكر أن تطبيق “بلينك” يتوفر على 250 ألف زبون استفادوا من حوالي 1.7 ملايين توصيل من خلال السائقين المشتغلين معه على مستوى الرباط والدار البيضاء والقنيطرة.