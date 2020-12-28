اتهامات بالتشجيع على الهجرة السرية‬ تلاحق الزفزافي و"حراك الحسيمة"

حمّل نشطاء سابقون في “حراك الرّيف” ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، ورفاقه في سجن طنجة 2 المسؤولية في وفاة أربعة مهاجرين غير شرعيين انطلقوا من شاطئ إقليم الحسيمة؛ وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء “الحراك” المفرج عنهم مؤخراً، الذين اتّهموا مباشرة “زعماء الحراك” بـ”دفع جيل بكامله إلى المغامرة في عرض البحر بحثاً عن آفاق خارج الوطن”.
وقاد الحبيب الحنّودي، الذي يوصف بـ”حكيم الحراك” والمعتقل السّابق الذي استفاد من العفو الملكي، حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضدّ معتقلي حراك الرّيف الموجودين في سجن طنجة؛ لأنّهم، بحسبه، “وقفوا، بأنانيتهم، سدّا منيعا أمام أية مبادرة من طرف المعتقلين المفرج عنهم لجمع شمل المعتقلين المتواجدين خارج أسوار السجن والبحث عن الحلول الممكنة لإخراجهم من الوضعية التي يتواجدون فيها”.
كما حمّل المعتقل السّابق المستفيد من العفو أخيراً المسؤولية في مغامرة الشباب بالهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا للأوضاع المزرية التي تتخبط فيها منطقة الريف والتي استفحلت أكثر فأكثر بعد القبضة القمعية المتشددة التي أعقبت الحراك، وكذلك بسبب الأوضاع غير العادية التي سببها وباء “كورونا”.
أما الطّرف الآخر الذي يحمّله المسؤولية المعتقل السّابق، “فيتمثل في أولئك الذين يصدرون أحكاما عشوائية ويتخذون مواقف ارتجالية دون قراءة متأنية ودقيقة للواقع المتغير.. وهم بذلك يشجعون أنانية الطرف الأول”، بالإضافة “مجموعة من التُّبَّع الذين لا يفكرون والذين يُستعملون كحطب من قبل الطرفين الأول والثاني”.
وفي ردّه على اتهامات الحبيب الحنودي، قال خميس بوتقمانت، النّاشط في الحراك، إنّ “سياسة التهجير الممنهجة تعبر عن إرادة سياسية في ترسيخ الصدامية التاريخية بين الريف والمركز، وآلية ضمن مخطط إستراتيجي لغاية الاستنزاف المجالي عبر مدخل استنزاف الريفيين كعامل بشري ومادي رئيسي في معادلة التنمية المغيبة بقرار سياسي وبالتالي تدمير الريف ذاتيا بتفكيك تكتله البشري”.
وأورد بوتقمانت أن “النظام السياسي استثمر في التهجير من خلال تحصيل نتائجه العكسية والتضادية، عبر إسهام الريفيين المهجرين في صناديق المال العام الذي يوظف لتمويل سياسات أخرى لغاية التهميش والحصار المجالي بتقوية الجهاز الأمني على حساب سؤال التنمية”.
وتوقّف المتحدّث عند أسباب اندلاع حراك الريف والمتمثلة في غياب أية سياسة تنموية حقيقية من شأنها إحقاق الحد الأدنى من الرفاهية والعدالة الاجتماعية، مبرزا أنّ “آلاف الريفيين نادوا بحناجرهم مطالبين بتوفير شروط العيش الكريم والتشغيل تفاديا للاضطرار للمغادرة والهجرة كهروب من جحيم مزرٍ”.
وأضاف: “من غير المنطقي ومن غير قوامة العقل والتحليل أن تحمل المسؤولية لمعتقلين هم بأنفسهم من ضمن ما عوقبوا عليه هو التنديد بسياسة التهجير الممنهجة”، مبرزاً أن “معتقلي سجن طنجة ليسوا جهة في الدولة أو صناع قرار وسياسات حتى تحملهم مسؤولية الهجرة”.
وأردف الناشط ذاته أن “نهج الجلد تجاه إخوة لا تزال تنتظرهم عقودا من السجن النافذ هو خطوة غير مبرر، وتفتقد لأي أساس منطقي على الأقل. فأنت لست ملزما بإخراجهم من السجن فمفاتيحه ليست في يدك، وليست لك سلطة فعلية لتقويم أو تعديل قرار قضائي صدر في حقهم”.
اتمنى طي الملف والقيام بمصالحة والمسامح كريم زكل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون
راه عندهم الحق يهاجرو أنا ماستر فالاقتصاد ودبلوم دالف C1 الفرنسية ومعطل لأزيد من سنة ومفكر بجدية في الهجرة… المغرب زويين للبراني أما ولاد لبلاد لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
اتهامات عشوائية بالجملة تلاحق كل من اطلق العنان للتفوه والدفاع عن حقوق المواطنين…
الي عاجبو الحال يهاجر فداك شانه…بحثا عن الحرية..
لا اعتقد ثانية واحدة ان فتحت اسبانيا ابوابها سيبقى شخص في هدا البلد….حتى شاردي الدهن…ربما سيستعجلون الرحيل….
السلام عليكم.ما هذا الهراء المغاربة يهاجرون بكثرة بطرق غير شرعية حتى قبل أن يخرج الزفزافي من بطن أمه إلى هذه الدنيا ولا ينتظرون من يحرضهم على ذلك.منذ كنت صغيرة وأنا أسمع عن المغاربة يهاجرونا بطرق غير شرعية ومنهم إثنين من إخوتي الذكور هاجروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية ومعظم أبناء جيراننا كذلك وأصلا بلا زفزافي الكل يريد الهجرة خارج البلاد.قوموا فقط باستطلاع الاراء فسوف ترون الجواب أولا داروا فيها المثل لي كايقول طاحت الصومعة وعلقوا الحجام
يجب إنزال أكبر العقوبات على الزفزافي نضير ما فعله وربما تكون له حتى اتصالات مع منفدي هجمات الحادي عشر من شتنبر لأن هدا الشخص مع 3 أشخاص أو 4 الدين معه يريدون زعزعة استقرار المملكة بأفعالهم لولا يقضة الأمن وأجهزة المخابرت.
الحرية لأسد الريف و الوطن. التطبيع مع العدالة، حقوق الإنسان، الديموقراطية و العدالة الاجتماعية أولويات الشعب. التطبيع ليس مصلحة و طنية و شعبية!
كايبان ان الحسابات بيناتهم هادي !
اما عن المعتقلين، فان الوطن غفور رحيم، نهار يعفو عليهم غادي يكون عيد لكل مغربي.
فالآخر كيبقاو شباب عندهم غيرة على الوضع وفقط، لذا وجب استغلال طاقاتهم في ما ينفع البلد
اعفوا عنهم وسترون كم من مواطن سيعتز بوطنه و ملكه !
وهادي هيا المناسبة نطرطقو لشي ناس المرارة، نبينولهم اننا دولة عندها طموح في وضع اللبنات الأخيرة ديال الديموقراطية !
الدولة هي التي تتحمل مسؤولية هجرة المغاربة من أرضهم.عمر المش ما هرب من دار لعرس.والله لو كانت في بلدهم فرص شغلا شريفا،ولو كان مستشفى في مستوى الإنسانية يعالجون فيها ما هرب من هناك أحد.للأسف كاين غير الظلم وباك صاحبي
سيكون هناك عفو ملكي عند تولي مولاي الحسن العرش و يطوى هذا الملف نهائيا. ربما يصبح الزفزافي عضوا منتخبا في الحسيمة بعدما تعركه الحياة داخل السجن و يراجع نفسه، مع مرور الوقت سوف يشيخ و يدفن في مقبرة الشهاداء بتغطية إعلامية متواضعة و خبر ليس ذو أهمية بالنسبة للشباب في منتصف هذا القرن. رفعت الجلسة
اما الهجرة الغير الشرعية وما الى ذلك، منذ القرن الماضي والمغاربة كيحركو !
واذا كان همكم التشجيع، فالمرجو اعتقال كل اليوتوبور و ناس الاسنطغرام لي عندها مآت آلاف المتابعين كيشجعو يوميا على الهجرة السرية.
ارجوكم لا تتلاعبو بعقول الشباب، راه عايق بيكم، نعلو الشيطان
للاسف كثرة الهضرة ماتشري خظرة ولي لقا فين يهاجر والوسيلة باش يمشي الله اعرضو السلامة سيرو وغادي تشوفو الشوك بلا ورد لي لغى الخاريج يقرى ويكونو عندو لغات ودبلومات بمعدل يشرفهم ويعطيهم الفرص اكثر او شي حرفة متمكن منها باثقان وسير براسك مرفوع ولي ماعجبو المغرب يقلب له على شي بلاد اخرى وشوفها واش تقبلك ايلى ماعطيتها مردودية ماعندو فين يبات ولا ماياكل ولا والو وقال لك حرك وشدوه او مات مسكين فالطريق
السلام عليكم.إلى kashimiro ولماذا لم تقل أن الزفزافي هم من أسس كذلك الموصاد والمأسونية وهو من يسيرهما.ما تفوهت به ياخي لا يعظ إلا عنصرية وحقد تجاه أبناء جلدتك أما الزفزافي لم يقم بكل ما لفق له.فهي مجرد اتهامات ضده لا غير لأنه يطلب بحقوقه المشروعة وحقوق أبناء منطقته التي همشت منذ سنين خلت.اتقي الله فيما تقول.فسوف تحاسب على كل كبيرة وصغيرة تفوخت بها غدا أمام الله.كنا نظن أن الأعداء موجودين فقط خارج الحدود بل اتضح انهم موجودين كذلك داخل الحدود وسط بلدنا الحبيب ويقولون أن أوروبا هي العنصرية.باز.ياريت لو كنتم شجعان هكذا وتطلبوا أقصى العقوبات للمجرمين الحقيقين وآكلي المال العام واللصوص وقطاع الطرق لا أن تطلبها للضعفاء اللذين لا يطالبون إلا بحقهم المشروع مثل جميع المغاربة الموجودين داخل المغرب
الاوضاع المزرية التي يعيشها الريف والهجرة الجماعية سببها سياسة الدولة عبر الحصار التي تطبقها على هده المنطقة مند عقود وفشلها في حلحلة ملف الريف وتحقيق مطالب الساكنة التي تتجلى في مطالب حقوقية واقتصادية واجتماعية محضة مسؤولية ضياع وهلاك هؤلاء الشباب في زهور اعمارهم عبر قوارب الموت تتحملها الدولة وليس معتقلي الحراك.
الهجرة السرية حرية شخصية و لا علاقة لها بالزفزافي لا من قريب و لا من بعيد و من وجهة نظري من لم يجد مستقبله في المغرب فاليهاحر الى أوروبا فهناك افاق أرحب. الذي يشجع على الهجرة هي الظروف المزرية و البطالة المتفشية و الافاق المظلمة. هذه هي الحقيقة
هل يطنون ان دول الخارج سهلت لهم وخاصتا اوربا كان في الامس سهلا وكانت الغفلة ويفعلون ما يشاءون في دولهم الان تغيرت الامور من كل ناحية من قبل كانت لا قوارب ولا سباحة حتى الفيزا لم تكن الان الموت بعينيه يغامرون بارواحهم منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتضر ومن بعضهم من يصل الى تلك النقطة تم يرجعونه ومن هم باقي ومع الاعوام يندمون وعندما تساله هل فيه شغل يقول لك ليس فيه شغل فيه العنصرية انتم دخلتم الى بلدانهم بدون الاوراق اروبا كانت في الزمان الماضي مغفول والان رجعت مقفولة لا تخاطروا بانفسكم انتم واولادكم خدموا عقولكم قبل فوات الاوان احتفظوا باغراضكم لتشتروا الهم من الاخرين الانسان العاقل هو من يخدم عقله وحساباته في البعيد وايس في القريب والارزاق بيد الله
لا حظوا معي الذين اتهموا الزفزافي بمسؤولية موت هؤلاء هم من الذين استفادوا من عفو ملكي يعني دخلوا في صف المخزن رغم انهم أقسموا قسما غليظا بالا يخونوا العهد ،،ورفعوا شعار الموت ولا المذلة ،،لنجدهم في النهاية يرضون بالمذلة ويخشون الموت .ويحنثون بقسمهم ،،هؤلاء لا يملكون من الريف شيئا ،،الريفي لا يمكن شراؤه مهما كلفه ذلك من ثمن حتى ولو دفع حياته ،،ونحن هنا نحملهم خيانة الزفزافي ورفاقه لانهم خانوا ما تم الاتفاق عليهم وما أقسموا من اجله وما ضحى به اسود الريف وهو ثمن كبير دفعوه من حريتهم وهم في اعز الشباب فبئس الاتهام وبئس ما تفوهوا به
طاحت الصومعة وعلقوا الحجام;ما هذا الهراء المغاربة يهاجرون بكثرة بطرق غير شرعية حتى قبل أن يخرج الزفزافي من بطن أمه إلى هذه الدنيا ولا ينتظرون من يحرضهم على ذلك
لا دخل لي في الامور التي بينهم و لكن لمادا هولندا التي كانت تدافع عن الحراك لا تساعدهم في الحصول على الاقامة عندها او الجالية التي كانت تخرج لمساندتهم تزوج بناتهم لبعضهم حتى يحصلوا على الاقامة
اما عن العمل فمغاربة من مدن اخرى يدهبون للعمل بالحسيمة لان ابناء المنطقة لا يرضون بالعمل في مدينتهم ما عدا ادا كان في التجارة
المشكلة في العقلية