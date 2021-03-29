اجتماع لـ"برلمان الرجاء" يحسم مستقبل سلامي

من المنتظر أن يجتمع منخرطو الرجاء الرياضي لكرة القدم مساء غد بالمكتب المسير للنادي، للحسم في مجموعة من الملفات، أبرزها مستقبل الإطار الوطني جمال سلامي على رأس القائمة التقنية للفريق الأول، واستقالة رئيس النادي رشيد الأندلسي أو استمراره في تدبير شؤون النادي، علما أن أصوات الجماهير تعالت مطالبة إياه بالاستقالة رفقة باقي أعضاء المكتب المسير والمدرب.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن منخرطي الرجاء سيعقدون اجتماعا حاسما مع الأندلسي وباقي أعضاء المكتب المسير، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فصيلا “الكورفا سود” أمس، أمام مركب الوزايس، وعرفت حضور أعداد غفيرة من المحبين رفعوا ورددوا شعارات تُطالب باستقالة سلامي والمكتب المسير مع تشكيل لجنة مؤقتة.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها “الجريدة” فإن رئيس “القلعة الخضراء” رشيد الأندلسي أخبر باقي أعضاء المكتب المسير بنيته تقديم الاستقالة من مهامه، غير أن باقي الأعضاء طالبوه بالتريث في اتخاذ قرار الرحيل؛ كما أن مدرب “النسور” ينوي بدوره الاستقالة استجابة لمطالب “الجماهير الخضراء”، وهو ما سيتم الحسم فيه خلال هذا الاجتماع.

وحسب المصادر نفسها فإن “برلمان الرجاء” سيُناقش ثلاث نقاط هامة خلال اجتماع الغد، وهي مستقبل الطاقم التقني والمكتب المسير، بالإضافة إلى ملف الأزمة المالية التي يعيشها “البيت الأخضر”.

وهددت فصائل “الكورفا سود” المناصرة لنادي الرجاء الرياضي بالتصعيد ومواصلة الاحتجاجات، في حال لم يستجب المكتب المسير الحالي لمطالبتها بتقديم استقالته من مهامه رفقة الطاقم التقني بقيادة جمال سلامي.

وأصدرت “الكورفا سود” بلاغا نُشر على الصفحتين الرسميتين لفصيلي “غرين بويز” و”إيغلز” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد الوقفة التي نظمتها الجماهير الرجاوية أمس، أمام مركب الوازيس، أكدت من خلاله نجاح الوقفة السلمية، وأنها ستُصعد من احتجاجاتها في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.

يُشار إلى أن فصائل “الكورفاسود” المناصرة لنادي الرجاء الرياضي نظمت وقفة احتجاجية أمس، أمام مركب “الوازيس”، للمطالبة برحيل المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي، ومدرب الفريق الأول جمال سلامي.