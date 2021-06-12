اجتماع مجلس رؤساء المستشارين يشهد "قربلة المعاشات"

شهد اجتماع رؤساء فرق مجلس المستشارين إطلاق اتهامات عديدة بسبب موقف مجلس النواب من موضوع المعاشات، حيث شن رئيس فريق معارض بالمجلس حربا كلامية ترفض مقاربة النواب، متهما ما أسماه لوبيا داخل مجلس المستشارين بالسعي نحو المنفعة.

ووفق مصادر جريدة هسبريس، فقد رفض رئيس الفريق عدم تصفية المعاشات بشكل نهائي، مطالبا بضرورة استدراك ما جاء في مجلس النواب، واتهم الغرفة الأولى بأنها هي التي بددت المال العمومي، واستعانت بصندوق خفي آخر لزيادة مبالغ المعاشات المصفاة.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة عمومية تشريعية برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وسجلت الجلسة العمومية موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما امتنع 24 نائبا عن التصويت.