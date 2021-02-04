احتجاجات "أولاد الصغير " تنتقل إلى مدينة سطات 

نقل عدد من سكان الجماعة الترابية أولاد الصغير أولاد عفيف نواحي سطات، الخميس، احتجاجاتهم إلى وسط عاصمة الشاوية، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، تحت أعين السلطة المحلية ومختلف المصالح الأمنية والقوات المساعدة والدرك الملكي، تحولت إلى مسيرة نحو العاصمة الرباط،، للمطالبة بفك العزلة عن سكان دواوير عدة تابعة للجماعة الترابية بإنشاء المسالك الطرقية حسب الأولويات، بعيدا عن الحسابات السياسية حسب تعبيرهم.

رشدي عزيز، أحد سكان الجماعة الترابية أولاد عفيف أولاد الصغير، قال في تصريح لهسبريس إن المطالبين بفك العزلة عن عدد من الدواوير نقلوا اليوم احتجاجهم إلى عامل الإقليم، للمطالبة بحقوقهم التي اعتبروا أنها “مهضومة من قبل المسؤولين بالجماعة الترابية”، وأكدوا على ضرورة اعتماد الأولوية في برمجة الطرق وفق الأضرار التي يعانيها السكان.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن الطريق التي تهم دوار “لعميريين” الذي يقطنه كانت مبرمجة من الطرق ذات الأولوية، إلا أنه تفاجأ برئيس الجماعة وقد برمج الطريق الأولى، وانتقل مباشرة إلى برمجة الطريق رقم 6، واعتبر هذا “قفزا على الترتيب وعيبا وغير معقول”، مطالبا عامل الإقليم بالتدخل قصد تمكين المحتجين من حقوقهم، عن طريق بعث لجنة لمعاينة وضعية المسالك بالجماعة الترابية المذكورة.

وأشار رشدي إلى المعاناة التي يعيشها سكان 13 دوارا بالجماعة الترابية أولاد عفيف أولاد الصغير، بسبب العزلة، أمام غياب المسالك الطرقية التي تساعد في التنقل شتاء وصيفا، بسبب الوحل الناتج عن التربة المستعملة غير الصالحة، رغم أن عددا من ساكنة الدواوير المتضررة تساهم في مداخيل الجماعة الترابية، بحكم أنشطتها التجارية بالسوق الأسبوعي بالمنطقة مثلا.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن السلطة المحلية، ممثلة في باشا المدينة، فتحت حوارا مع المحتجين، ووعدتهم بعقد لقاء مساء اليوم بمقر العمالة للوصول إلى حلول عملية لتلبية مطالبهم المتمثلة في فك العزلة، وهو ما جعلهم يعدلون عن إكمال مسيرتهم نحو العاصمة الرباط لإيصال أصواتهم.

ولنيل توضيحات من ممثل المجلس الجماعي بأولاد الصغير أولاد عفيف، ربطت هسبريس الاتصال برئيس المجلس، إلا أن هاتفه ظل يرن كالعادة دون جواب.