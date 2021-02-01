احتجاجات المثليين في تركيا‎

احتجاجات المثليين في تركيا‎
الإثنين 1 فبراير 2021 - 22:22

احتج طلاب وسياسيون معارضون في إحدى جامعات إسطنبول، الإثنين، مطالبين بالإفراج عن طالبين تم اعتقالهما بسبب ملصق يصور مكة المكرمة وعليها أعلام لحركة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

إلى جانب ذلك، كانت هناك أعلام رمزية لحركة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وصورة لمخلوق أسطوري نصف امرأة ونصف ثعبان.

احتجاجات المثليين تركيا حركة المثليات والمثليين

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