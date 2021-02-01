احتجاجات المثليين في تركيا
هسبريس من الرباط
الإثنين 1 فبراير 2021 - 22:22
احتج طلاب وسياسيون معارضون في إحدى جامعات إسطنبول، الإثنين، مطالبين بالإفراج عن طالبين تم اعتقالهما بسبب ملصق يصور مكة المكرمة وعليها أعلام لحركة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.
إلى جانب ذلك، كانت هناك أعلام رمزية لحركة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وصورة لمخلوق أسطوري نصف امرأة ونصف ثعبان.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.