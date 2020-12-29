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‫تعليقات الزوار

2
  • مفتش تربوي
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 23:13

    نرفض ما تتبعه الوزارة من سياسة الاذان الصماء ضد ما تتعرض له هذه الفئة من حيف وقهر رغم ما تقدمه من تضحية في مجال التربية والتعليم حيث لا يعقل أن استاذ يعمل مثله مثل استاذ مرسم ولا يحس بالإستقرار النفسي وليس لهم نفس الحقوق.

    -1
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  • مغربي
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 23:15

    راكم غير كتراكمو الاقتطاعات .العقد شريعة المتعاقدين.
    الدولة الآن ما عندهاش بديل.

    3
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