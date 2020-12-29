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تعليقات الزوار2
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نرفض ما تتبعه الوزارة من سياسة الاذان الصماء ضد ما تتعرض له هذه الفئة من حيف وقهر رغم ما تقدمه من تضحية في مجال التربية والتعليم حيث لا يعقل أن استاذ يعمل مثله مثل استاذ مرسم ولا يحس بالإستقرار النفسي وليس لهم نفس الحقوق.
راكم غير كتراكمو الاقتطاعات .العقد شريعة المتعاقدين.
الدولة الآن ما عندهاش بديل.