احتجاج أساتذة ينتهي باعتصام في مشفى خريبكة

نظم أساتذة وأطر الدعم المتدربون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة “فرع خريبكة”، الخميس، وقفة ومسيرة احتجاجيتين، تنفيذا للبرنامج المسطر من طرف “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ وذلك في إطار “تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس التنسيقية”.
وعرف الاحتجاج إنزالا أمنيا منذ بدايته، خاصة حين سار الأساتذة والأستاذات في اتجاه مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، حيث عملت القوات العمومية على منعهم من التقدم والوصول إلى وجهتهم؛ مما أسفر عن نقل أستاذيْن إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني.
وتحولت المسيرة إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، ردد خلالها الغاضبون شعارات عديدة؛ من بينها “أولادكم قريتوهم، وأولاد الشعب قمعتوهم”، و”سوا اليوم سوا غدا، والإدماج ولا بدا”، و”صامدون وعلى درب النضال سائرون”، و”هوما يقولو هزمونا، وحنا نقولو نتاصرنا”، و”يا أستاذ ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح”، و”القمع لا يرهبنا والسجن لا يفنينا، التنسيقية الوطنية تحيي النضال فينا”.
وفي كلمة ألقيت أمام المحكمة الابتدائية، قال متحدث وسط الغاضبين إن “الأساتذة يودون بعث رسالة مفادها أن عبد الله الحجيلي استشهد وهو يدافع عن الوظيفة العمومية، ولا ينبغي أن يتم حفظ الملف بحجة عدم معرفة القاتل”، مضيفا أن “مجموعة من الأستاذات والأساتذة يحاكمون لأنهم ينشرون بيانات التنسيقية، ولأنهم يدفعون عن كرامتهم وعن العدالة الاجتماعية”، كما شدد على أن “الأساتذة منذ أن خرجوا للاحتجاج وضعوا أمامهم مجموعة من الأمور؛ كالاعتقال، والاستشهاد، والسجن لمدة 20 سنة”.
وبعدما تفرق المحتجون ليتسنى لهم الوصول إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التحق عدد منهم بالأستاذين اللذين نقلا إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج، حيث أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح داخل المرفق الصحي إلى أن ينال المصابان حقهما في الحصول على شواهد طبية تثبت مدة العجز التي يستحقانها.
محمد زرياح، المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخريبكة، أشار إلى أنه “تنزيلا لمخرجات البيان الوطني الأخير، واستجابة لبيان التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع خريبكة، فإن هذا الأخير سطر برنامجا نضاليا يتضمن وقفة احتجاجية أمام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بخريبكة، والتي كللت بمسيرة صوب المديرية الإقليمية بخريبكة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المحتجين تعرضوا للقمع والتنكيل والرفس، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقهم، مما نتج عنه إصابات متفاوتة في صفوف الأستاذات والأساتذة”، مشددا على أن “المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة في التعاطي مع ملف المفروض عليهم التعاقد لن تفضي إلى أي حل أبدا، ونعلن أننا عازمون على المضي في سبيل الدفاع عن المدرسة العمومية، ولن نقبل غير الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بديلا”.
يجب على هؤلاء احترام عقودهم ومراعات مصالح التلاميذ أو على الوزارة طردهم وابرام عقود مع أناس يحترمون عقودهم .كفا استهتار وتساهلا. وأكثر شيء مستفز لما يقولون فرض عليهم العقد!!!
سياسة التعاقد سياسة فاشلة اضرت التعليم كتيرا مع صمت الحكومة وعدم اكترات جمعيات اباء واولياء التلاميذ لما يهدر من وقت مدرسي….
بعضهم لما تقدموا للترشيح فرحوا باستدعاءهم لاجتياز المباراة مع علمهم انها مبارة بالتعاقد وتقدموا لها بحرية عوض ان يعيشوا العطالة. ولما تمكنوا ونجحوا انقلبوا على تعهداتهم الخطية.
هههه دولة الحق والقانون هده دولة الدق والسيلون ياايتها ااحكومة الفاشلة على يد من تعلمتم ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل
تحية احترام لكم فنعول عليكم لضرب أهداف الحكومة الخبيثة في خوصصة قطاع التعليم والإجهاز على مجانية التعليم تحية نضالية مني لكم.
اعتصام مفتوح داخل المرفق الصحي.
هذا فقط يلخص كل شيء عن المستوى الذي يتمتع به من أعطيت لهم مهمة تعليم أبنائنا.
لا حول ولا قوة الا بالله
هذه هي المشاكل الحقيقية التي كان عليكم مناقستها وليس مهاجة الجزائر ليل نهار وزرع الحقد والكراهية حتى أصبح المواطن المغربي لا يتحمل كل هذا الثقل خفيفة عليه فلا ربمى يغفر الله لتائبين احسن من المواصلة وارتكاب المزيد من السياءت كونو مسلمون وقولو كلام يرضي الله وعباده لعله يغفر لكم
الأستاذ والمعلم له كرامة ويجب أن يكون له استقرار في عمله .كيف أن الأستاذ يعمل بالتعاقد وداءما مهدد بالطرد .كيف يكون مرتاحا في القسم .لما ذا اتخذت الوزارة الفاشلة للعدالة والتنمية ووقعت على مرسوم التعاقد للاستاذ و مرسوم تخفيض نسبة التقاعد للمتقاعدين. نزلت على الأجير و المتقاعد لتحافظ على السلطة .لماذا لم تتخذ قرارا في أجور الوزارات والبرلمان و الريع في البنزين و كراء السيارات و الصفقات المشبوهة في الادارات و الضريبة على التروة و جلب الاستثمار .نريد حكومة قوية تعطي الأجير حقة و الطبقة المتوسطة حقها و محاربة البطالة أصحاب الشواهد و محاربة الفساد واقتصاد الريع .
لا داعي للاعتصام او الاحتجاج لان مطالبكم تعرفون لا تقبل فما عليكم الا تقديم للهجرة عند اخوانكم الصهاينة هم بحاجة لكم اذهبو هناك ولكن حذاري من زيارة قدسنا الشريف سوف تتلقون مشاكل مع اخواننا الفلسطنيين وانا متاءكد امن الصهيوني لا يوفر لكم الحماينة لانه هذا ما يريد زرع الحقد والكراهية بين المسلمين
أنا أستاذ ، لا تُشرِّفني هذه التوقفات التي لا تنتهي ، بتحريض و تأطيرٍ من هذه التنسيقيات الإنتهازية غير المسؤولة اللَّاوطنية ، ولا أفهم و لا أتقبَّل ادِّعاءهم أنّ التعاقد مفروضٌ عليهم…..اتَّقوا الله في أبناء الشعب…..