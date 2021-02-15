احتجاج أمام سفارة الجزائر

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‫تعليقات الزوار

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  • مغربي قح
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:01

    واحد ما كلى البنان حتى دار ثلاثين عام،بقى ليه غير يتكلم على ملك ابن ملك .محال واش حياتو كلها ما كلى كيلو ديال الكوطليط .

    6
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  • متتبع
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:03

    قطع علاقات وانتهى كلام اصلا مقطوعة من زماااامامااان ارحام

    0
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  • رأي
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:04

    ملكنا محمد السادس خط أحمر و كلنا نحبه، و الجزائر ينطبق عليها المثل الذي يقول : الرجال تكسب و الكلاب تنبح

    0
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  • أستاذة وطنية
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:04

    في الحقيقة نتمنى غلق السفارة لان المثل يقول الباب لي يدخلك منو الريح سدو واستريح عطيناهم اكثر مما يستحقون البلداء المحسادين ما مستفيدين منهم والو غير وجع الراس والاعصاب

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  • محمد
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:04

    الراية حمراء و الملك مقدس…..لا للمساس بتوابتنا الوطنية…التي هي خطوط حمراء….

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  • الدهبي مهاجر
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 16:06

    اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمى الناس بالحجر

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