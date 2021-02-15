احتجاج أمام سفارة الجزائر

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تعليقات الزوار6
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واحد ما كلى البنان حتى دار ثلاثين عام،بقى ليه غير يتكلم على ملك ابن ملك .محال واش حياتو كلها ما كلى كيلو ديال الكوطليط .
قطع علاقات وانتهى كلام اصلا مقطوعة من زماااامامااان ارحام
ملكنا محمد السادس خط أحمر و كلنا نحبه، و الجزائر ينطبق عليها المثل الذي يقول : الرجال تكسب و الكلاب تنبح
في الحقيقة نتمنى غلق السفارة لان المثل يقول الباب لي يدخلك منو الريح سدو واستريح عطيناهم اكثر مما يستحقون البلداء المحسادين ما مستفيدين منهم والو غير وجع الراس والاعصاب
الراية حمراء و الملك مقدس…..لا للمساس بتوابتنا الوطنية…التي هي خطوط حمراء….
اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمى الناس بالحجر