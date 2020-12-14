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تعليقات الزوار1
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مؤسسةُ "كاخا كنارياس" تُسلِّم جوائزها الثقافية
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"بيت الحكمة" يثمن الاعتراف الأمريكي التاريخي
من مطالب الطلبة المهندسين تقليص عدد المقبولين في السنة الأولى ونريد معرفة مدى تضرر الطلبة الآخرين من هذا الإجراء، ثانيا تبديل إسم ENSET الرباط إلى ENSAM وهنا نريد ابضا معرفة أين الضرر للمهندسين إذا كانت هذه المدرسة لها نفس المواصفات في التعليم الأكاديمي والمهني. فكفاءات المهندس تبقى في ميدان الإبتكار والإنتاج والمشاريع المساهم في إنجازها، لأننا نعرف العديد من المهندسين ونتسائل كيف حصلوا على الديبلوم.