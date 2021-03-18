احتجاج معاقين أصحاب مأذونيات

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القطاع محتكر من طرف اصحاب شكاير ، يمتصون دماء السائقين وعرقهم ويستغلون الدولة دون حسيب ورقيب قطاع مليئ بالفوضى وتجاوزات الضحية هو السائق والدولة، يجب اعادة النظر فيه ، الماذونية يجب ان تمنح لساءقين اللذين يعرقون وتضربوا تمارة مساكن
للأسف هدا ما يسمى بالجمع فهناك بعض مكتري ماذونيات سيارة الأجرة يستغلون الضرفية ويتبادلون في دفع مبلغ الكراء المتفق عليه، يستغلون الأشخاص المعاقين والأرامل من حقهم في سومة كراءية جد بخيسة مقارنة بما يجنونه، فهناك من اغتنى على ظهر شخص معاق وأصبح له دخل قار،لهدا يجب على الولاية المطالبة بتنفيذ بنود العقد أو فسخه وإرجاع الماذونية لمالكها.هدا يسمى استغلال ونهب وشجع، من يحفظ حق الشخص المعاق؟ القانون والعدل هو دفع الواجب الشهري أو إرجاع الماذونية.
كفانا من التماطل،للأسف بعض السائقين الانتهازيين يريدون امتلاك أشياء ليست من حقهم.حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. نطالب بتدخل وزارة الداخلية في ردع هؤلاء المخالفين لشروط العقد النموذجي كدللك نطالب بتدخل وزارة الأشخاص المعاقين بحماية حقوقهم.