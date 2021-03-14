احتجاج وطني يجمع "أطر الأكاديميات" في الرباط

دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” جميع الأساتذة والأستاذات والقوى الغيورة على قطاع التعليم إلى الحضور في إنزالها الوطني الذي ستخوضه على مدى يومين متتاليين، 16 و17 مارس الجاري، تحت شعار: “المعركة إلى الأمام.. لا تراجع لا استسلام”.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن برنامجها الاحتجاجي يأتي “في إطار استمرار نضالاتها من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية ورد الاعتبار إلى المدرسة والوظيفة العموميتين ولنساء التعليم ورجاله”، في ظل ما وصفته بـ”التعاطي السلبي للدولة المغربية مع مختلف القضايا العالقة في قطاع التعليم”.

وأعلنت الهيئة التي تجمع أطر الأكاديميات، في البلاغ ذاته، عن خوض مسيرة وطنية يوم الثلاثاء 16 مارس الجاري من باب الأحد بالعاصمة الرباط، مع اعتصام جزئي أمام مقر البرلمان. كما حددت يوما ثانيا لمسيرة ستنطلق الأربعاء 17 مارس الجاري من أمام البرلمان، واعتصام مماثل أمام مقر وزارة التربية الوطنية في “باب الرواح”، مشيرة إلى أن مسار المسيرتين وكيفية تجسيد الاعتصام سيعلن عن تفاصيلهما أثناء الشكل النضالي.

ودعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” فوج 2020 إلى مقاطعة التصديق على المجزوءات وكذا الدورات التكوينية المبرمجة خلال العطلة المقبلة. كما دعت فوج 2021 إلى الحضور في الإنزال الوطني باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية، مطالبة إياهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل تفشي “كورونا”.