احتجاج يحشد جمهور فريق الرجاء في البيضاء

احتجاج يحشد جمهور فريق الرجاء في البيضاء
صورة: هسبريس
الأحد 28 مارس 2021 - 18:28

نظمت فصائل “الكورفاسود” المناصرة لنادي الرجاء الرياضي وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مركب “الوازيس”، للمطالبة برحيل المكتب المسير الحالي برئاسة رشيد الأندلسي، ومدرب الفريق الأول جمال سلامي.

ودعت “الكورفاسود” قبل أيام جميع محبي الفريق إلى ضرورة الحضور اليوم لهذه الوقفة الاحتجاجية، لتأكيد المطالبة برحيل سلامي والمكتب المسير للنادي، بسبب حصد “النسور” مجموعة من النتائج السلبية في “البطولة برو”، آخرها الهزيمة في “الدريبي”، أمام الغريم التقليدي الوداد الرياضي بهدفين دون رد، لحساب الجولة العاشرة. كما أن الجماهير “الخضراء” عبرت عن امتعاضها من غياب هوية الفريق في المباريات.

واضطرت الفصائل المذكورة إلى تنظيم الوقفة، بعدما رفضت إدارة النادي إقالة سلامي من منصبه، لتؤكد بذلك أنها ثابتة على مطالبها المتمثلة في استقالة المدرب والمكتب المسير مع تشكيل لجنة مؤقتة.

ورددت الجماهير الرجاوية التي حضرت اليوم بأعداد غفيرة شعارات تُطالب من خلالها برحيل الرئيس رشيد الأندلسي والمدرب جمال سلامي؛ في حين امتدت الوقفة ساعة من الزمن.

المكتب المسير رحيل سلامي نادي الرجاء الرياضي وقفة احتجاجية

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