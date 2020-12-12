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‫تعليقات الزوار

5
  • Oujdiiiii
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    Après quoi c est pour le maroc

    3
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  • الأحمق
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
    ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوق تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا حفظه الله والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل ثم التطبيل والتزمير بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي مثل بلدنا وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني

    -17
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  • عبدالله
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    رسالة الى الاحمق!!!!
    يا اخي الى كمتي احمق وتعتبرنا جهال سير وحرر فلسطين ، العالم تغير والشعارات الرنانة لا تنفع في شيء، شحال بغيتي تسنى من قرن باش تحرر فلسطين، واش انت احسن من الفلسطينيين او بعيتي نكون فلسطيني اكثر منهم. الفلسطينيين يعيشون احسن منك ومن يدافع عنها، المسوولين الفلسطينيين يتاجرون في قضيتهم ونحن نعاني من بعيد بعاطفتنا .
    الفيلم سلا ومصلحة وطننا عي الاولى والصلاة على النبي .

    13
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  • mus
    13 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    المغرب يسير على الطريق الصحيح بالتطبيع مع اسرائيل القوية
    في السياسة ليس هناك عدو دائم او صديق دائم هناك مصالح دائمة كما قال

    ونستون تشرشل

    1
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  • خليل
    13 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    إلى عبد الله:
    تجوع الحرة ولا تأكل بثديها
    فمن يبيع أخلاقه ومبادئه وعقيدته ومقدساته من أجل تراب في الدنيا فهو بدون شك ألعن من عاهرة تبيع لحمها من أجل المال

    -2
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