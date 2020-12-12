أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار5
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
Après quoi c est pour le maroc
الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوق تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا حفظه الله والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل ثم التطبيل والتزمير بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي مثل بلدنا وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
رسالة الى الاحمق!!!!
يا اخي الى كمتي احمق وتعتبرنا جهال سير وحرر فلسطين ، العالم تغير والشعارات الرنانة لا تنفع في شيء، شحال بغيتي تسنى من قرن باش تحرر فلسطين، واش انت احسن من الفلسطينيين او بعيتي نكون فلسطيني اكثر منهم. الفلسطينيين يعيشون احسن منك ومن يدافع عنها، المسوولين الفلسطينيين يتاجرون في قضيتهم ونحن نعاني من بعيد بعاطفتنا .
الفيلم سلا ومصلحة وطننا عي الاولى والصلاة على النبي .
المغرب يسير على الطريق الصحيح بالتطبيع مع اسرائيل القوية
في السياسة ليس هناك عدو دائم او صديق دائم هناك مصالح دائمة كما قال
ونستون تشرشل
إلى عبد الله:
تجوع الحرة ولا تأكل بثديها
فمن يبيع أخلاقه ومبادئه وعقيدته ومقدساته من أجل تراب في الدنيا فهو بدون شك ألعن من عاهرة تبيع لحمها من أجل المال