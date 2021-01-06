"احتلال الكونغرس"

تمكن مئات المحتجين المؤيدين للرئيس للأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من اقتحام مبنى “الكابيتول” وسط العاصمة واشنطن، حيث تعقد جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على نتائج فوز جو بايدن بالرئاسة.

وجاءت عملية الاقتحام، بعد دعوة وجهها ترامب لمؤيديه من أجل الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن، خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.

وفي تغريدة لاحقة، دعا ترامب أنصاره إلى دعم عناصر الشرطة وإنفاد القانون والحفاظ على السلمية.