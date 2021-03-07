"اختبارات السن" تحرم المنتخب المغربي من لاعبين بكأس إفريقيا للفتيان

سقط لاعبان من المنتخب الوطني المغربي للفتيان في الاختبارات الخاصة بتحديد السن، التي أجرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للعناصر الوطنية تأهبا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا التي تستضيفها المملكة بداية من الـ13 من مارس الحالي وإلى غاية الـ31 منه.

وعلمت “هسبورت” من مصدر مطلع أن الاختبارات كشفت تجاوز لاعبين للسن القانوني، ويتعلق الأمر بالمهاجم عمر صديق عن أكاديمية محمد السادس، ولاعب آخر محترف بأحد الأندية الفرنسية، الأمر الذي يُهدد مشاركتهما في نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وحسب المصدر نفسه، فإن الجامعة بادرت إلى إخضاع “النخبة الوطنية” للفحوصات قبل أيام من انطلاقة البطولة، لقطع الشك باليقين قبل موعد الاختبارات التي تُشرف عليها “الكاف”، لتفادي أي مشكل مع اللجنة التنظيمية والجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء.

وشارك اللاعبان في التحضيرات النهائية بالمعسكر الإعدادي للبطولة، وكان يُعول عليهما الطاقم التقني بشكل كبير من أجل الاستفادة من خدماتهما قبل أن يتفاجأ بسقوطهما في الاختبارات.

وأكد مصدر مطلع لـ”هسبورت” أن فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، عاتب بشدة الطاقم التقني وباقي الأعضاء المشرفين على منتخب الفتيان بعد علمه بالواقعة، مبرزا أنه سبق له أن نبه مسؤولي الإدارة التقنية إلى ضرورة إخضاع اللاعبين للاختبار المتعلق بالسن قبل أشهر تفاديا لأي مشكل محتمل، وهو الأمر الذي لم يؤخذ بالجدية المطلوبة، ليقع الطاقم التقني في المحظور.