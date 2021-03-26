اختبار نجاعة لقاح في حماية الأطفال من "كورونا"

اختبار نجاعة لقاح في حماية الأطفال من "كورونا"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 26 مارس 2021 - 12:31

بدأت شركتا “بيونتيك” الألمانية و”فايزر” الأمريكية دراسات على فعالية وسلامة لقاحهما المشترك المضاد لكورونا على الأطفال دون 11 عاما.

وحتى الآن، حصل اللقاح الذي طورتاه الشركتان على موافقة مشروطة لاستخدامه على المراهقين فوق 16 عاما.

وقالت متحدثة باسم “بيونتيك” في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، إنه يُجرى الآن تضمين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما في الدراسات.

وأعلنت الشركتان أن أول الأطفال المشمولين بالدراسات تلقوا أول جرعة من اللقاح أمس الخميس، وحسب البيانات فإن الدراسات تشمل أطفالا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما.

وإذا تم تأكيد السلامة والفعالية ووافقت السلطات على إجازة استخدامه، بالنسبة لهذه الفئة العمرية، فقد يكون اللقاح متاحا للأطفال الأصغر سنا بحلول مطلع 2022.

بالفعل تم اختبار اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما . وبحسب البيانات فإن المشاركة في هذه الدراسة تهم 2259 طفلا من هذه الفئة العمرية.

الحملة الوطنية للتلقيح تجارب سريرية فيروس كورونا لقاح جديد

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‫تعليقات الزوار

3
  • العلم نور
    الجمعة 26 مارس 2021 - 12:45

    الدول التي تحترم الشعب و تعطي الاولوية للانسان تهتم بالعلماء و المختبرات و الاختراعات في شتى الميادين … اما عندنا فيتنافسون حول القاسم الانتخابي الذي سيمكنهم من البقاء خالدين فوق الكراسي و الاستفادة من الريع و الامتيازات و التضييق على الاساتذة الباحثين…. مع الاسف

    11
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  • عبد.الله
    الجمعة 26 مارس 2021 - 12:49

    وحتى الآن، حصل اللقاح الذي (طورتاه) طورته الشركتان على موافقة مشروطة لاستخدامه على المراهقين فوق 16 عاما.

    0
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  • الوجدي
    الجمعة 26 مارس 2021 - 12:54

    وش هاد شركات لي يصنعو اللقاح غي هاد كورونا لي راكوم مهتمين بيها وباللقاح ديالها فين هوما الامراض لي اشد فتكا بالانسان مفهمنا والو والله يحفضنا .

    4
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