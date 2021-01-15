اختتام "اليوم الوطني للمهندس المعماري" بمدينة الداخلة

اختتمت الجمعة، أشغال الدورة الخامسة والثلاثين لليوم الوطني للمهندس المعماري، التي انطلقت الأربعاء 13 يناير الجاري بمدينة الداخلة.

وخلال افتتاح أشغال الدورة، تم إطلاق الحملة الوطنية للتواصل حول مهنة المهندس المعماري، بحضور وفد من المسؤولين والمتدخلين في القطاع، على رأسهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ووفق بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمهندسين، فإن الحملة المذكورة “ستشهد عدة طرق ومراحل وستستهدف ما بين 5 و7 ملايين مغربي، كما ستعتمد كمرحلة أولى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر مقاطع فيديو مصغرة تعتمد على أسلوب ومصطلحات سهلة وبسيطة باللغة العربية والفرنسية واللغة العامية (الدارجة)”.

ولمواكبة الحملة وتقريب المواطن من المهندس، يضيف المصدر ذاته، “تم إطلاق موقع إلكتروني لخلق تواصل مباشر ما بين المواطنين والهيئات الجهوية للمهندسين المعماريين البالغ عددها 12 هيئة، لمعرفة المعلومات التي تهم مشاريعهم المتعلقة بالبناء والتعمير والمساطر القانونية الخاصة بها”.

يذكر أن اللقاء الذي تم تنظيمه من طرف المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت شعار “التهيئة المجالية ما بعد جائحة كوفيد: مدينة الداخلة، تحديات وآفاق”، “عرف تنظيم لقاءات وورشات للتفكير ومناقشة رهانات مجال الهندسة المعمارية، وأيضا التأكيد على دور المهندس المعماري في عملية البناء والتنمية المجالية”.

وأضاف البلاغ أن اللقاء الوطني خلص إلى إذكاء الوعي بالرهانات والتحديات التي تواجه المدن المغربية، “منها ضغوط التعمير التي تنجم عنها حاليا العديد من الإشكاليات المتعلقة بحركة المرور والتدهور البيئي وجودة إطار العيش، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تدبير الفضاءات الحضرية”.

وعلى مستوى المدينة الحاضنة للقاء الوطني، “تم إعداد خارطة طريق تحدد على المدى المتوسط والطويل معالم مدينة الداخلة كوجهة دولية وإفريقية”.

وختم البلاغ بأن المسؤولين الحكوميين والخبراء المغاربة والأجانب الذين شاركوا في اللقاء، “أجمعوا على أهمية الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالقيام بأدوار مهمة في تاريخ المغرب الحالي والمستقبلي بوصفها قوة اقتراحية وميدانية للإنجاز في مجال اختصاصها، ودورها في الحفاظ على الموروث المعماري الوطني”.

يشار إلى أن أنشطة الدورة انطلقت الأربعاء بزيارة إلى معبر الكركرات، “تأكيدا لاعتزاز الهيئة بالوحدة الترابية للمملكة وبمغربية الصحراء، بحضور رؤساء المجالس الجهوية ورئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين”.