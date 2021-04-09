اختتام دورة في مجال آليات التعاون القضائي الدولي‎

تختتم، اليوم الجمعة بمراكش، دورة تكوينية نصف حضورية في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب المعتمدين بالمغرب، وكذا مستفيدين من المكتب المركزي الوطني للإنتربول.

وتنظم هذه الدورة، التي انطلقت صباح أمس الخميس، في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة وبرنامج مكافحة الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (CT MENA) التابع للاتحاد الأوروبي.

ووفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة فإن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تمكين المستفيدين من الاطلاع على الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي، “لاسيما آليتا فرق البحث المشتركة والاختراق اللتان نصت عليهما مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”.

كما تمكن هذه الدورة، وفق المصدر ذاته، قضاة النيابة العامة من الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال إعمال هذه الآليات، وتسعى أيضا إلى “تأهيلهم الاستباقي وبالتالي تأهيلهم للتنزيل الفعال لتقنيتي الاختراق وفرق البحث المشتركة اللتين تم التنصيص عليهما لأول مرة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

وختم البلاغ بأن هذه الدورة التكوينية كانت من تأطير خبراء مغاربة وأجانب رفيعي المستوى، “راكموا من التجربة العملية على الصعيد الدولي ما يمكنهم من تعزيز قدرات المستفيدين في مجال إعمال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي التي تعتبر من أهم الآليات في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية”.