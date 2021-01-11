اختراع عدسات لاصقة ذكية تتعقب أمراض العيون

اختراع عدسات لاصقة ذكية تتعقب أمراض العيون
صورة: فيستابوز
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 00:16

ابتكر فريق الأبحاث العلمية من عدة دول عدسات لاصقة ذكية، مزودة بوحدة استشعار رقيقة على سطحها، ما يسمح لها بأداء مهام متعددة.

ووفق ما نشر بموقع “فيستابوز”، فقد ذكرت المجلة العلمية “ماتر”، أن فريقا من المهندسين بجامعة “سري” في بريطانيا، بتعاون مع شركاء من جامعات جورج واشنطن، وهارفارد في الولايات المتحدة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالصين، ومختبر الفيزياء الوطني في بريطانيا، نجح في تطوير عدسات جديدة، بفضل معطيات سابقة علمية في تكنولوجيا تصنيع أجهزة الاستشعار.

وتحتوي العدسات الجديدة على وحدة استشعار بصرية لتلقي المعلومات المرئية، ومقياس “ريموميتر” للكشف عن أمراض العيون، ووحدة قياس “الجلوكوز” لمراقبة مستوى الدموع.

ويضيف الموقع نفسه، حسب مصادره، أن العدسات الجديدة تختلف عن نظيراتها الحالية بالأشعة تحت الحمراء، إذ يمكن ربط وحدة الاستشعار الرقيقة التي تم اختراعها بعدسات تصحيح الرؤية، ويمكنها التفاعل مباشرة مع الدموع، وإجراء قياسات حيوية مختلفة دون أي تأثير على مستوى البصر.

كما أكد الفريق العلمي أن وحدة الاستشعار المرفقة بالعدسات اللاصقة، يمكن استخدامها لمراقبة الحالة الصحية وتشخيص الأمراض في المستقبل.

ويردف الباحث “يون لونغ تشاو” من جامعة “سري” قائلا: “النتائج التي توصلنا إليها لا توفر طريقة فريدة وبسيطة لتصنيع العدسات اللاصقة الذكية فحسب، بل تتيح، أيضا، صنع أجهزة إلكترونية متعددة الاستخدامات”.

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