اختراع يستخدم عرق الجسم لتشغيل الأجهزة الإلكترونية

عمل فريق من جامعة سنغافورة الوطنية “إن يو إس”، على تطوير قشرة على شكل فيلم يمكنه تبخير العرق من الجلد، للحفاظ على برودة الجسم أثناء ممارسة الرياضة. كما يمكن استخدام الفيلم لتحويل العرق إلى كهرباء لتشغيل الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء كالساعات الذكية.

وحسب ما ورد بموقع “ذا أنجينيار”، يقول “تان سوي تشينج”، المساعد بالجامعة نفسها، إن “الفيلم المبتكر يعمل على امتصاص رطوبة العرق، كما أننا نعمل على تحويل رطوبة الجسم إلى طاقة، إذ يمكن استخدامها لتشغيل أجهزة صغيرة يمكن ارتداؤها”.

ويضيف “تشينج” أن من المكونات الرئيسة للفيلم المخترع، هي كلوريد الكوبالت والإيثانولامين، إلى جانب كونه شديد الامتصاص للرطوبة، إذ بمقدوره أن يطلق الماء بسرعة عند تعرضه لأشعة الشمس، ويمكن إعادة استخدامه أكثر من 100 مرة.

وللاستفادة الكاملة من العرق الممتص، صمم الفريق، أيضا، جهازا يمكن ارتداؤه لتجميع الطاقة، حيث يتألف من 8 خلايا كهروكيميائية، باستخدام الفيلم الجديد كإلكتروليت، ويمكن لكل خلية كهروكيميائية توليد حوالي 0.57 فولت من الكهرباء عندما تمتص الرطوبة.

ويأمل الفريق الطلابي بالجامعة، حاليا، العمل مع شركات لدمج ابتكارهم الجديد في المنتجات الاستهلاكية.