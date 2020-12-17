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‫تعليقات الزوار

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  • لاحولة ولا قوة إلا بالله
    17 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الوسيلة الوحيدة هي ستنطاق صديقاتها المقربين في المدرسة .مع من كانت تتحدث من قبل . او الى محل تجاري او بنك فيه كمرا للمراقبة . نتمنا من الله تعالى ان يردها لك سالمة

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  • krimo
    17 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    هاد مواقع التواصل الاجتماعي اوهاد لواتساب خرجو على التلاميد اوبالاخص القاصرين كتلقى بنت عندها 10 سنين عندها هاتف اخر ما يكون او الاباء ما كايراقبوش ولادهم. فعلا كاين التغرير بزاف كاين مواقع اباحية. المراهقة كذلك تقد لبنت دير اي حاجة فديك المرحلة. بصراحة خاص الاباء اراقبو ولادهم فكل وقت لتفادي وقوع مشاكل بحال هاذي. ااتلفون ممنوع. اوالله اسمع هاد السيدة خبار الخير

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