اختلال التدبير يعفي مدير التعليم بإقليم بني ملال

ذكرت مصادر مسؤولة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة بني ملال خنيفرة، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، أن أعفاء المدير الإقليمي للوزارة في بني ملال من مهامه يدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعزت المصادر ذاتها سبب إعفاء المدير الإقليمي، الذي كان قد عُين مكان عبد الله الشفاوي، المسؤول سابقا على القطاع والمُحال على التقاعد، إلى ما وصفتها بـ”اختلالات تدبيرية في المديرية وعدم نجاعة المسؤول الإقليمي في تجاوز بعض المشاكل التربوية”.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعفى، يوم الاثنين، المدير الإقليمي للوزارة في بني ملال من مهامه.