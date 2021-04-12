"اختلالات" تلاحق رئيس جهة بني ملال خنيفرة

طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بفتح تحقيق حول ما اعتبرته “مجموعة من الاختلالات التي تهم تسيير مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الذي يرأسه إبراهيم مجاهد المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة”.

وذكرت الشبكة الحقوقية، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتوفر عليها هسبريس، عددا من الاختلالات قالت إنها “تقتضي إجراء الأبحاث القانونية اللازمة وتطبيق القانون وتفعيل الجزاءات، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

ودعت الشكاية إلى التحقيق في الطريقة التي تمت بها علمية اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة، مشيرة إلى أن هناك سيارتين تم تسليمهما منذ 2017 إلى جمعيتين بإقليم خنيفرة بدون وثائق خاصة، “مما تعذر استغلالهما”.

كما طالبت الوثيقة بفتح تحقيق في “عدد من الصفقات العمومية”، وخاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين لمركز القرار؛ وإذا لم يتحقق هذا الشرط يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة، من قبيل مقاولة tranvis التي فازت بثلاث صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن صاحبها كان مستخدما بشركة مجازين التي يديرها رئيس الجهة.

وكشفت الهيئة الحقوقية عن أمثلة أخرى؛ من ضمنها “فوز مقاولتين بالعديد من الصفقات بمجلس الجهة رغم عدم توفرهما على الشواهد المرجعية، وحصول مكتبي دراسات على خمسة مليارات و700 مليون سنتيم لإنجاز دراسات خاصة بتهيئة 119 مركزا صاعدا، تبين في الأخير- وفق الشكاية- أنها “وهمية”.

وأوردت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام أن “من ضمن الخروقات الصفقة الخاصة بالشريط المؤسساتي الخاص بالجهة والذي تبين أنه مأخوذ من “يوتيوب”، فضلا عن تزوير توقيع الاتفاقيات الموجهة إلى وزارة السكنى بالرباط، فعوض توقيعها من طرف النائب المفوض له الاختصاص، وقعها المدير العام للمصالح”.

والتمست الشبكة الحقوقية نفسها، في شكايتها، التحقيق في صرف منح لبعض الجمعيات دون غيرها، برسم موسم 2020.