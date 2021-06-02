اختلالات نفسية وراء سلوكات متهورة للمراهقين

كثيرة هي السلوكات التي يصفها الرأي العام المغربي بالشاذة، هي سلوكات تصدر غالبا من قبل فئة الشباب أو المراهقين خلال الظرفية الراهنة، وغالبا ما نفسر الأمر بالتربية السيئة.. فهل من المحتمل أن يكون السبب هو خلل في الصحة النفسية؟

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