كثيرة هي السلوكات التي يصفها الرأي العام المغربي بالشاذة، هي سلوكات تصدر غالبا من قبل فئة الشباب أو المراهقين خلال الظرفية الراهنة، وغالبا ما نفسر الأمر بالتربية السيئة.. فهل من المحتمل أن يكون السبب هو خلل في الصحة النفسية؟
اختلالات نفسية وراء سلوكات متهورة للمراهقين
-
01:14
"جرائم الأموال" تدين "رئيسَي تولال" بالحبس النافذ
-
00:01
الغموض يلف مصرع امرأة أربعينية بمدينة مرتيل
-
23:31
بنعبد الله: الديمقراطية أساس نجاح النموذج التنموي
-
22:32
دوليو الرجاء والوداد يلتحقون بقطبي الدار البيضاء
-
22:14
قرصنة معطيات بنكية تضع شابا أمام العدالة
-
21:58
أمن ورزازات يوقف مشتبها في قتل "طبيب طنجة"
-
21:01
حميد نرجيس يلتحق رسمياً بحزب الاتحاد الاشتراكي
-
20:48
المغرب ثالث مستورد للسلاح الفرنسي عام 2020
-
19:53
العرض الصحي يتعزز بمشروع جديد في الرحامنة
-
18:29
مربيات التعليم الأولي يحتجن ضد "سرقة الأجور"
-
17:19
تفاصيل توزيع الملقحين والمصابين بكورونا بالمغرب
-
16:22
قضية ابتزاز تورط ثلاثة أشخاص بمدينة الدار البيضاء
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.