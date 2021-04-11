اختلالات وراء إعفاء مسؤولين أمنيين في المهدية

أعفى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية من مهامه، عقب نتائج التفتيش المرفقي الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني.

وأصدر حموشي قرارات إعفاء من المهام شملت، أيضا، العميد المركزي، الذي يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن المهدية، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية، الذين تم وضعهم جميعا رهن إشارة ولاية أمن القنيطرة.

وكانت لجنة مركزية للتفتيش قد باشرت عملية مراقبة مختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية بمدينة المهدية، في سياق مهام التفتيش الداخلي والتخليق المرفقي، التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني.

ورصدت اللجنة بعض الاختلالات الوظيفية في تدبير الموارد البشرية، وفي استغلال واستخدام المعدات اللوجيستية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، فضلا عن تسجيل مستويات غير مرضية في مردودية بعض البنيات الشرطية التابعة لمنطقة أمن المهدية.

وفي أعقاب لجنة التفتيش هذه، أوفد المدير العام للأمن الوطني لجنة مختلطة تتألف من ممثلين عن جميع المديريات المركزية، أنيط بها تقييم كل الاختلالات المرصودة، واقتراح الحلول القمينة بتطوير مخططات العمل الأمني بمنطقة المهدية، على النحو الذي يسمح بالتدبير الأمثل للمرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.