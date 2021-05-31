اختيارات المدرب البنزرتي تقلق جمهور الوداد الرياضي

يهيمن القلق الشديد على مناصري نادي الوداد الرياضي لكرة القدم على مستقبل فريقهم في الأمطار الأخيرة من الموسم، التي عرفت انطلاق العد العكسي لإسدال الستار على البطولة الوطنية، إضافة إلى كأس العرش، وقرب مواجهتي كايزر شيفس الجنوب إفريقي، لحساب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.
وأطلق جمهور الوداد صفارة الإنذار من جديد عقب خسارة صدارة البطولة الوطنية لصالح الرجاء الرياضي، عقب التعادل أمس الأحد أمام الفتح الرياضي، مقابل فوز الرجاء على الجيش الملكي، رغم امتلاك “الفريق الأحمر” مباراة ناقصة مقارنة مع “الفريق الأخضر” قد تمكنه من استعادة المركز الأول.
ويلوم جمهور الوداد المدرب التونسي فوزي البنزرتي على الاعتماد على التشكيل نفسه مع تغييرات قليلة جدا، ما قد يعرض المجموعة إلى الإصابة في مواعيد حاسمة، ويبعد التنافسية عن عدد كبير من اللاعبين، حسب آراء مشجعين.
وحصلت حالة من الارتباك في صفوف جماهير الوداد الرياضي بعد اقتناص الرجاء للصدارة، مشيرين إلى إمكانية تعرض المجموعة الأساسية لإصابات تحرمها من خوض المواعيد الحاسمة المقبلة، أو تراجع مستواها بسبب خوضها مباراتين في الأسبوع منذ فترة طويلة.
ويتشبث المدرب التونسي بموقفه وفلسفته منذ بداية الموسم الجاري، إذ يصر على منح الفرصة لأبرز الأسماء دون تفعيل مبدأ المداورة، إذ أعلن البنزرتي في حوار سابق مع “هسبورت” أن الوداد “ليس حقل تجارب”، في إشارة منه إلى اعتماده على اللاعب الجاهز وعدم وجود الوقت الكافي لاختبار أسماء جديدة، قد لا تنسجم سريعا حسب وجهة نظره.
نلاحظ تطور مقلق في اختيار بنزرتي لتشكيل
بالفعل، هناك ترسانة مهمة من اللاعبين ينتظرون دورهم لابراز قدراتهم، ليس لان الفريق حصل علي التعادل مع فريق الفتح (مع احترامي الشديد لهدا الفريق النمودجي) ولكن حتي في مقابلات كان فيها قريق الوداد مرتاحا، وضمن تلات نقاط الفوز، وقد بدأت بعض الفئات تشك في تدخلات ما، او نقابة ما كما يطلق في المفهوم الكروي، علي اية حال تساؤلات مهمة تطرح يجب ايضاحها للجمهور والله اعلم
نتمنى التوفيق للوداد في الأمطار الأخيرة .
الأمطار الأخيرة مهمة جدا !!
لماذا الينزرتي؟
أنا لا أتطفل على ميدان كرة القدم. فقد كنت لاعبا في بعض فرق مكناس مدينتي لمدة ليست بالطويلة وفي نفس الوقت كنت مهتما بدراستي حتى أصبحت أستاذا جامعيا والحمد لله. لا افهم دواعي وأسباب التي دفعت الناصري للتعاقد مع البنزرتي لتدريب الوداد، الفريق المغربي الشامخ. وهو الذي ترك الوداد وذهب لتدريب منتخب تونس ولم يتأتى له ذلك، مع العلم أنه كان له عقد لم ينتهي يربطه بالفريق المغربي. ؟؟؟؟ وهو الذي عبر عن دعمه لفريق الترجي وقوله أنه فريق كبيييير وقوي، في حين أنه مرتبط بالوداد.!!!! لو كان مدربا متميزا لخطفته إحدى الفرق التونسية. وظني أنه يريد بتكتيكه – عدم المداورة – إنهاك اللاعبين الأساسيين حتى لايذهب بهم بعيدا في C1 الإفريقية ويفسح المجال للفرق التونسية المؤهلة.
فوزي البنزرتي مُدرب كبير جدا ! حاسبوه في آخر الموسم لكن دعوه يعمل الآن بدون ضغوط. سؤال المُداورة أجاب عنه عشر مرات مؤخرا بأجوبة مقنعة فلا داعي للتأكيد على هذه النقطة.
خطة مدرب الفتح خلات لاعبيه يحتكرو الكرة ،أغلبهم شبان وعندهم تقنيات خاصهم التعود على التسجيل.شكرا للرياضية على إبعاد المسعوري عن ماتشات الوداد
الحسوني مشلل وعزيز على البنزرتي،الكرتي سخفان،أوناجم تيصيد الحمام،الوداد لاعبة ب 10 بسباب الكعبي ……الدفاع جيد،جبران بوحدو في الوسط،الورفلي ماكرهش….. المدرب مغيب تبقات ربع ساعة عاد فاق ودار تغييرات وخطته صارت معروفة
البطولة لفريق الرشاء البكاوي دون أدنى شك،اما الوداد البيضاوي العريق ،فريق الأمة الدي يمتعنا ،فسوف يلعب في القسم الوطني الثاني في العام المقبل،يجب إقالة البرزنتي،و التخلي عن الكعبي،العملود،جبران،التكناوتي،الكرتي…الكل الى سلة المهملات
حظ سعيد للوداد في الشتاء الاخيرة !
الشتاء الاخيرة هي المهمة بالنسبة للوداد
لعل الامتار الاخيرة ستكون هي الحاسمة مثل السنة الماضية.المشكل بالنسبة لفريقي الدارالبيضاء كيف يدبران المنافسة على الالقاب التي تنتظرهما هده السنة