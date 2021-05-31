اختيارات المدرب البنزرتي تقلق جمهور الوداد الرياضي

يهيمن القلق الشديد على مناصري نادي الوداد الرياضي لكرة القدم على مستقبل فريقهم في الأمطار الأخيرة من الموسم، التي عرفت انطلاق العد العكسي لإسدال الستار على البطولة الوطنية، إضافة إلى كأس العرش، وقرب مواجهتي كايزر شيفس الجنوب إفريقي، لحساب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وأطلق جمهور الوداد صفارة الإنذار من جديد عقب خسارة صدارة البطولة الوطنية لصالح الرجاء الرياضي، عقب التعادل أمس الأحد أمام الفتح الرياضي، مقابل فوز الرجاء على الجيش الملكي، رغم امتلاك “الفريق الأحمر” مباراة ناقصة مقارنة مع “الفريق الأخضر” قد تمكنه من استعادة المركز الأول.

ويلوم جمهور الوداد المدرب التونسي فوزي البنزرتي على الاعتماد على التشكيل نفسه مع تغييرات قليلة جدا، ما قد يعرض المجموعة إلى الإصابة في مواعيد حاسمة، ويبعد التنافسية عن عدد كبير من اللاعبين، حسب آراء مشجعين.

وحصلت حالة من الارتباك في صفوف جماهير الوداد الرياضي بعد اقتناص الرجاء للصدارة، مشيرين إلى إمكانية تعرض المجموعة الأساسية لإصابات تحرمها من خوض المواعيد الحاسمة المقبلة، أو تراجع مستواها بسبب خوضها مباراتين في الأسبوع منذ فترة طويلة.

ويتشبث المدرب التونسي بموقفه وفلسفته منذ بداية الموسم الجاري، إذ يصر على منح الفرصة لأبرز الأسماء دون تفعيل مبدأ المداورة، إذ أعلن البنزرتي في حوار سابق مع “هسبورت” أن الوداد “ليس حقل تجارب”، في إشارة منه إلى اعتماده على اللاعب الجاهز وعدم وجود الوقت الكافي لاختبار أسماء جديدة، قد لا تنسجم سريعا حسب وجهة نظره.