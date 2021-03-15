الارتباط بعصابة إجرامية يوقف شخصا في أرفود

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بمدينة الرشيدية، اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه جرى، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توقيف المشتبه فيه على مستوى المنطقة القروية “واد أوفوس”، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مدينة أرفود، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة رباعية الدفع، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وذكر البلاغ أن العملية الأمنية النوعية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.