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تعليقات الزوار3
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الحل الوحيد و الفعال للحد من استنزاف جيوب المواطنين هو مقاطعة هذه المنتوجات و الإستغناء عنها فهذه الزيوت تشكل خطر كبير على صحة الإنسان عند قليها تصبح مسرطنة و أكثر سمية فالحد من استهلاكها سوف يجنب الانسان أمراض خطيرة و مزمنة
الان يتساوى المغرب مع الجزائر في غلاء المعيشة ايها الحاقدون الذين كانوا قد صدعوا رؤوسنا بان الجزائريين لم يشبعوا من الموز والحليب والسميد لغلائهما، لقد حاق بكم ما كنتم به تستهزؤون لانكم لم تطبقوا قول رسول الله: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه .
الخطيئة الأصلية في العلوم الإنسانية أو مشكلة «دراسات التظلّم»
تساءلت فريدريك فيدال وزيرة التعليم العالي الفرنسية، في جلسة برلمانية، عن الفرق «بين البحث الأكاديمي والعمل الناشط والرأي»، وأعلنت أنها ستجري تحقيقاً في عمل الناشطين الأكاديميين، الذين يثيرون، بحسبها، التصدّع والانقسام. طرح فيدال، جوبه بكثير من النقد المحق، لأن تدخّل الدولة الفوقي في العمل البحثي يهدد الحرية الأكاديمية، وهي من أساسيات أي مجتمع ديمقراطي.
محمد سامي الكيال