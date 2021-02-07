ارتفاع "بيتكوين" يلامس 41 ألف دولار أمريكي

ارتفاع "بيتكوين" يلامس 41 ألف دولار أمريكي
صورة: أرشيف
الأحد 7 فبراير 2021 - 10:31

اقترب سعر عملة “بيتكُويْن” الرقمية المشفرة من مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفعت قيمة العملة المشفرة الأكثر شهرة بنسبة 7 في المائة، لتصل بذلك إلى 40 ألفا و920 دولارا على منصة التداول “بيتستامب”.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت “يتكوين” بنسبة 21 في المائة تقريبا هذا الأسبوع، وهي زيادة تعود، جزئيا، إلى دعم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.

وشهدت العملة الرقمية المشفرة ارتفاعا مذهلا السنة الماضية، حيث وصلت قيمتها إلى 42 ألف دولار في أوائل سنة 2021 الجارية.

الاقتصاد الرقمي الدولار الأمريكي عملة بيتكوين منصة بيتستامب

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‫تعليقات الزوار

3
  • مراقب
    الأحد 7 فبراير 2021 - 10:48

    الناس اللذين لا يفهمون لماذا البيتكويين دائم الارتفاع ببساطة لان العدد الموجود من هاته العملة لا يزداد عدده مند اول يوم

    -3
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  • مهتم
    الأحد 7 فبراير 2021 - 11:09

    الثمن يرتفع بكل بساطة لان العديد من الشركات المتخصصة في الاستتمار اشترت bitcoin وبكمية كبيرة جدا، هد الاسبوع مثلا شركة Grayscale اشترت مايعادل 21مليار دولار من البتكوين، والعديد من الابناك اشترو الملايير من هد العملة، الطلب يزيد والعدد محدود جدا والتوقف عن تعدين العملة سيتوقف في 2023،

    0
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  • الى مراقب
    الأحد 7 فبراير 2021 - 11:34

    عليك اخي مراجعة معلوماتك فالبيتكوين تزداد عن طريق الماينرز ولكن تتطلب سيرفرات عملاقة (=مصاريف كبيرة) للحصول عليها.

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