ارتفاع "بيتكوين" يلامس 41 ألف دولار أمريكي

اقترب سعر عملة “بيتكُويْن” الرقمية المشفرة من مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفعت قيمة العملة المشفرة الأكثر شهرة بنسبة 7 في المائة، لتصل بذلك إلى 40 ألفا و920 دولارا على منصة التداول “بيتستامب”.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت “يتكوين” بنسبة 21 في المائة تقريبا هذا الأسبوع، وهي زيادة تعود، جزئيا، إلى دعم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.

وشهدت العملة الرقمية المشفرة ارتفاعا مذهلا السنة الماضية، حيث وصلت قيمتها إلى 42 ألف دولار في أوائل سنة 2021 الجارية.