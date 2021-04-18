ارتفاع ثمن الطماطم

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‫تعليقات الزوار

5
  • مواطن من المغرب
    الأحد 18 أبريل 2021 - 16:24

    هذا الارتفاع ليس بسبب الحريرة التي انخفظ استهلاكها عند الأسر المغربية. بل السبب هو التصدير

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  • حريرة
    الأحد 18 أبريل 2021 - 16:30

    ياك درتو مقال قلتو كلشي رخاص ف رمضان و مطيشة حشمات و هي ترخاص باراكا متلعبو على الحبلين

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  • مغربي
    الأحد 18 أبريل 2021 - 16:36

    ماشي غير مطيشة راه الخضرة كاملة والديسير تخايلو البنان كان ب 8 دراهم وشكون بغاه قبل يومين من رمضان وصلوه 12 درهم اما السمك بلا متسقسي الخلاصة الدرويش ما يعيش مع هاد القوم هاد الميدان حاكمينو السماسرة والشفارة وما خفي كان اعظم لك الله يامغربي

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  • رأي
    الأحد 18 أبريل 2021 - 16:48

    الكل كان يتعاطف مع التجار خصوصا مع هذه الجائحة،لكن مانرى من ارتفاع السلع ككل يطرح أكثر من علامة استفهام… أين مراقبي الأسعار

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  • الحمد لله.
    الأحد 18 أبريل 2021 - 17:11

    الحمد لله، و الله اكبر على هذ الخيرات 🙂 . و الله يرحم الحسن الثاني، باني السدود.

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