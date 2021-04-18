ارتفاع ثمن الطماطم

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تعليقات الزوار5
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هذا الارتفاع ليس بسبب الحريرة التي انخفظ استهلاكها عند الأسر المغربية. بل السبب هو التصدير
ياك درتو مقال قلتو كلشي رخاص ف رمضان و مطيشة حشمات و هي ترخاص باراكا متلعبو على الحبلين
ماشي غير مطيشة راه الخضرة كاملة والديسير تخايلو البنان كان ب 8 دراهم وشكون بغاه قبل يومين من رمضان وصلوه 12 درهم اما السمك بلا متسقسي الخلاصة الدرويش ما يعيش مع هاد القوم هاد الميدان حاكمينو السماسرة والشفارة وما خفي كان اعظم لك الله يامغربي
الكل كان يتعاطف مع التجار خصوصا مع هذه الجائحة،لكن مانرى من ارتفاع السلع ككل يطرح أكثر من علامة استفهام… أين مراقبي الأسعار
الحمد لله، و الله اكبر على هذ الخيرات 🙂 . و الله يرحم الحسن الثاني، باني السدود.