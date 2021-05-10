ارتفاع مؤشر "مازي" ينعش بورصة الدار البيضاء

سجل مؤشر “مازي” ببورصة الدار البيضاء ارتفاعا بـ 1,5 في المائة، ليحقق منذ بداية السنة نسبة 5,9 في المائة، وهو التطور الذي يعزى بالأساس إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ”الأبناك” بنسبة 1,8 في المائة و”الاتصالات” بنسبة 1,7 في المائة.

ووفق مذكرة المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، فقد سجل مؤشرا “أجهزة وبرمجيات وخدمات المعلوميات” و”الكهرباء” تراجعا بنسبة 0,7 في المائة و0,5 في المائة على التوالي.

وأبرزت مذكرة بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1.3 مليار درهم مقابل 537.1 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 262.3 مليون درهم مقابل 107.3 ملايين درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.